SMD/NORDGOLD a distribué des kits scolaires aux écoliers et élèves de sa concession minière

La Société Minière de Dinguiraye (SMD), filiale du groupe Nordgold en Guinée, fidèle à sa vocation, assiste les parents d’élèves de sa concession minière en Kits Scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 pour une valeur de 280.000.000 GNF.

Décidée à faire rayonner l’éducation et l’instruction dans toute sa zone d’intervention, cette énième édition de Don de kits scolaires aux élèves des zones impactées par les activités de la SMD des Communes Rurales de Siguirini, Tombakansa, Mignada, de Maléah et de Banora a pour objectif de contribuer à rehausser et à maintenir le taux de scolarisation en luttant contre l’abandon scolaire dû parfois au manque de moyens des parents d’élèves contre leur gré et au détriment des enfants.

L'éducation c’est « L’avenir de la nation »

En appuyant ainsi non seulement les élèves et leurs parents, cette action illustre la volonté manifeste de la SMD en matière de renforcement des liens de cohabitation pacifique, de cohésion sociale caractérisé par le respect mutuel, un partenariat actif, un engagement à long terme entre les communautés et la société.

Les premiers de l’entrée en 7ème, du BEPC et les premiers du BAC au niveau de Baraka ont eu un prix spécial chacun cette année.

Dans la même lancée, la société minière de Dinguiraye a procédé à la construction d’infrastructures éducatives entre autres :

Un Lycée R+2 à Lero en 2020

Un centre d’autonomisation des femmes et jeunes filles de Baraka à Tombakansa appelé centre NAFA en cours de finalisation.

La santé n’est pas en marge des priorités surtout en cette période de pandémie.

La clinique de Léro a elle aussi bénéficié d’une extension pour le bien-être de la population riveraine.

L’accès à l’eau potage : des forages à eau sont réalisés dans les villages pour permettre à la population d’avoir accès à l’eau potable et éviter ainsi les maladies diarrhéiques.

En ce qui concerne la réalisation des infrastructures routières, la SMD a apporté une contribution de taille à la communauté riveraine et aux usagers de la route nationale Dinguiraye-Lero pour le bien de toute la population. Il s’agit de la réalisation sur fonds propres des Ponts de Kebaly (7m), de Gnaria (7m), de Walandama (36) et de l’entretien régulier de la piste du trajet Dinguiraye-Lero pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens.

Kebaly Walandama en chantier

Ces réalisations pour un montant de plus de 5,082,640,000GNF s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la responsabilité sociétale du Groupe NORDGOLD et de sa filiale en Guinée en vue du renforcement de la dynamique de partenariat avec l’Etat guinéen et la population.

Pour l’ensemble des actions menées en faveur des communautés, la SMD a investi plus de 30 milliards GNF sur les trois (3) dernières années.

La SMD au service de la Communauté de Baraka.

