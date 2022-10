Guinée : Un autre responsable de l’ANAD convoqué…

CONAKRY-Un autre responsable de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) vient d’être convoqué à la Direction Centrale des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

Diabaty Doré, un des lieutenants de la coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo est convoqué ce jeudi 27 octobre à la Gendarmerie.

Pour l’heure, nous ne savons pas les motifs de sa convocation. La note qui lui a été transmise n’est pas explicite à ce propos.

Sa convocation intervient dans la foulée d’une autre série visant cinq de ses collègues de l’ANAD (Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé, Etienne Soropogui, Francis Haba, Bano Sow), deux de la Cored (Mamadou Sylla, Dembo Sylla) et Bouya Konaté (UDIR).

Ces responsables politiques ont été longuement auditionnés, ce lundi 24 octobre à la gendarmerie, avant d’être libérés dans la soirée. Ils doivent se présenter jeudi prochain dans les locaux de la gendarmerie.

Selon le Procureur Général, Yamoussa Conté, ils sont accusés de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité ».

A suivre…

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com