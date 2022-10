CNT : Reprise des travaux après une pause fructueuse et bien remplie

Les Conseillers nationaux reprendront le chemin de l'hémicycle ce mercredi 26 octobre 2022 à 14 h. Plusieurs délégations des organisations parlementaires du monde entier convergent vers Conakry pour assister à la cérémonie solennelle de reprise des activités de l'organe législatif de la Transition.

Au nombre des invités déjà présents dans la capitale guinéenne, le Président du Parlement de la CEDEAO. L'honorable Sidie Mohammed Tunis est accompagné d'une forte délégation de députés du Parlement communautaire. La présence de ces organisations parlementaires vise entre autres à apporter leur contribution pour une Transition réussie en Guinée.

Faut-il préciser que cette petite pause des travaux au Parlement a été mise à profit pour booster la diplomatie parlementaire. Il s'agit notamment du voyage du Président du Conseil National de la Transition au Mali. Dr Dansa Kourouma à la tête d'une forte délégation est allé consolider les liens historiques existants entre Conakry et Bamako.

Deux Républiques sœurs, qui partagent des réalités communes. C'est pourquoi les parlements transitoires de ces deux États se sont engagés à se serrer les coudes et à mutualiser leurs chances de réussite.

De Bamako, Dr Dansa Kourouma en compagnie de certains Conseillers nationaux, a rallié Kigali pour prendre part à la 145ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire. Dans la capitale rwandaise, le Président du CNT a porté très haut le tricolore national et noué de solides relations avec les parlementaires du monde entier. Il a profité de l'occasion pour expliquer à ses interlocuteurs, les enjeux de la Transition et sollicité un accompagnement en vue de la réussite de cette phase importante de l’histoire de la Guinée.

Au même moment, certains Conseillers nationaux étaient sur d'autres fronts diplomatiques. Il s'agit entre autres d'Ibrahima Sorel KEITA, Président de la Commission Affaires Étrangères et Coopération Internationale et Yamoussa SIDIBE, Secrétaire parlementaire, qui se sont rendus au Palais Bourbon, siège du Parlement français pour faire avancer quelques dossiers majeurs. Les deux Conseillers nationaux ont eu plusieurs entretiens fructueux avec leurs collègues français autour de la Transition guinéenne.

Il est à rappeler que plusieurs actions importantes sont programmées dans le cadre de la poursuite des travaux de l’institution parlementaire. Il s'agit notamment :

- Du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2023 ;

- Du symposium sur le constitutionnalisme ;

- Du Débat d’orientation constitutionnelle (DOC) ;

- Du projet de loi sur la fonction publique locale ;

- De l'autorisation de ratification de plusieurs accords de prêt ;

- De la réforme de l’administration parlementaire ;

- Du contrôle de l’action gouvernementale : missions d’informations dans les zones minières et suivi des accords ratifiés par le CNT;

- De la présentation du discours de politique générale du Premier Ministre ;

- De la poursuite des débats parlementaires sur les questions prioritaires de la Transition : Santé, Infrastructures, Environnement, Mines, Agriculture…

- Des missions d’enquêtes sur les droits humains.

Conformément à leur serment, les Conseillers nationaux jouent leur partition pour doter la Guinée d'institutions fortes et conformes à la sociologie des populations pour que cette Transition soit la dernière. Le but final étant un mieux-être et un bon vivre ensemble.



La Cellule de communication du CNT.