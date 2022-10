Cambriolage au siège de l’AVIPA : Des documents en lien avec le "procès 28 septembre" emportés…

CONAKRY-On vient d’en savoir davantage sur le cambriolage survenu au siège de l’Association des Victimes du 28 septembre 2009. Selon un responsable de l’Association, l’ordinateur qui contient les témoignages, des certificats médicaux, des certificats de décès, a été emporté.

« Hier on se rendait au tribunal lorsque le concierge du bâtiment nous a appelé pour dire que les portes du bureau étaient ouvertes. A notre arrivée, on a constaté qu’effectivement tout a été défoncé, des documents éparpillés çà et là. Dans le bureau du Secrétariat et archivage, il y avait cinq ordinateurs et deux tablettes. Tous les ordinateurs étaient là, exceptés un celui dans lequel on avait toutes nos archives (…).

Ce n’est que cet ordinateur qui a été emporté. Il contenait plein de données des victimes parce qu’on était en train de faire l’archivage numérique des données pour éviter que les dossiers physiques ne soient affectés ou perdus. On a scanné tous les dossiers pour les mettre dans le cloud. Des témoignages, des certificats médicaux, des certificats de décès… presque tous nos dossiers.

C’est la seconde fois qu’on soit victime d’agression de ce type, mais c’est la première fois qu’on nous dépouille totalement de nos données. Lorsqu’on a envoyé la police, les agents ont dit qu’ils pensent que ce cambriolage est lié au procès en cours. On a déposé une plainte, les enquêtes se poursuivent », a confié Souleymane Diallo, un des responsables de l’Association.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com