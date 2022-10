Vivo Energy démontre qu'être compétent et préparé permet d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail

Les événements annuels de la Journée de la sécurité se déroulent dans l'ensemble du groupe Vivo Energy, sur le thème "Apprendre à être plus sûr".

Conakry, Guinée, 21octobre 2022 : Vivo Energy, détaillant et distributeur panafricain de carburants et de lubrifiants des marques Shell et Engen, a organisé sa journée annuelle de la sécurité dans toute l'entreprise, renforçant ainsi l'importance de la santé, de la sécurité, de la sûreté, de l'environnement et de la qualité (HSSEQ) chez Vivo Energy.

La Journée de la sécurité est l'occasion pour tous les employés et contractants de Vivo Energy de se recentrer sur l'importance du HSSEQ.

Le thème de la Journée de la sécurité de cette année, « Apprendre à être plus en sécurité », met l'accent sur la manière dont la combinaison de l'engagement et des compétences en matière de sécurité contribue à créer une autonomie, nous permettant de renforcer encore davantage notre culture de la sécurité. Dans le cadre de la Journée de la sécurité, nous avons invité nos collègues, contractants et partenaires à partager des exemples de la manière dont ils apprennent à être plus en sécurité, afin d'encourager la reproduction des meilleures pratiques.

À propos de la Journée de la sécurité, Grant Bairstow, responsable HSSEQ du groupe Vivo Energy, a déclaré : "La sécurité fait partie intégrante de notre activité et du succès à long terme de Vivo Energy en Afrique. Nous devons tous continuer à apprendre à être plus sûrs et à combler les lacunes en matière de compétences HSSEQ. Nous ne pouvons jamais être totalement sûrs, et en encourageant une approche positive et d'apprentissage, nous nous assurerons de ne jamais devenir complaisants en matière de sécurité."

Parallèlement au partage par les employés d'exemples de la manière dont ils apprennent à être plus sûrs, chaque filiale a développé un programme d'activités pour rappeler à ses employés de se concentrer sur le HSSEQ, avec en point d'orgue des événements physiques et virtuels cette semaine.

En Guinée, l’équipe dirigeante, accompagnée de quelques employés, a effectué des visites de stations-services et des parcs des transporteurs professionnels d’hydrocarbures, pour animer des séances de sensibilisation à la sécurité et recueillir les témoignages des responsables sur la manière dont ils apprennent à être plus en sécurité. Les observations faites au cours de ces visites ont été partagées à tout le personnel.

Monsieur Gilbert Assi, Directeur Général de Vivo Energy Guinée a ajouté : « Notre ambition est de parvenir à une culture de la sécurité de classe mondiale, où HSSEQ est pleinement intégré dans les méthodes de travail de toutes les parties à Vivo Energy. Alors que la sécurité est intégrée dans l'ensemble de l'entreprise, notre journée annuelle de la sécurité est l'occasion pour toutes nos équipes de s'assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre notre objectif "Goal zéro", à savoir ne pas nuire aux personnes et minimiser notre impact sur l'environnement ».

Vivo Energy continue à travailler dur pour atteindre ses objectifs HSSEQ afin de progresser de manière continue vers sa vision de devenir l'entreprise énergétique la plus respectée d'Afrique.