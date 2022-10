Toumba : "Quand j’ai exécuté Makambo, Général Baldé a eu la chance..."

CONAKRY- C'est un témoignage effroyable ! Aboubacar Diakité dit Toumba est revenu sur les circonstances tragiques dans lesquelles il a mis fin aux jours de Makambo Loua, tué au camp Koundara alors qu'il tentait de sauver le Capitaine Moussa Dadis Camara.

Dans sa déposition à la barre du tribunal criminel de Dixinn ce lundi, 24 octobre 2022, l'accusé soutient que son acte était une réponse à l'attaque dont il avait été victime. En un mot c'était de la légitime défense estime Toumba.

Explications

« C'était une attaque injustifiée et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque... Au camp Koundara, le président Dadis m'a tapé sur la tête et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes et m'encercler. Les propos qu'ils tenaient étaient graves. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG7 (arme) contre moi. Souvent le terrain commande. Le plan qui était mis en place était de m'exécuter.

J'ai bataillé avec Makambo et je l'ai maîtrisé. J'ai tiré sur Dadis sur la tête parce que c'est lui qui en est responsable. Les autres ont tiré c'est Dieu seul qui sait.

Makambo a la rage. A la présidence il marche en slip avec des cauris, déshabillé avec les fétiches la nuit. Il intimidait tout le monde. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté et on a bataillé. Les autres étaient en train d'allumer le feu mais il y'a un secret, c'est Dieu qui connait.

C'est lui qui a fait descendre le fer. Même si tu es préparé c'est le fer qui coupe le fer. On a bataillé et finalement je l'ai exécuté. Ils ont fui. Ils sont descendus dans l'océan atlantique. Le Général Baldé a eu la chance...Il a nagé jusqu'à Boulbinet », a déclaré Aboubacar Diakité.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com