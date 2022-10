Massacre de 2009: Toumba cite les cerveaux de la milice formée à Kaléah

CONAKRY-Qui est le cerveau du recrutement de la milice formée au camp de Kaléah ? Ce lundi 24 octobre 2022, lors de son audition, le commandant Toumba Diakité est revenue sur cette milice souvent pointée du doigt dans la commission des atrocités survenues au stade du 28 septembre 2009. Extrait.

« Le directeur du centre de Kaléyah était le colonel Bienvenue Lamah, son adjoint était le colonel Louis Kpoghomou. Le formateur était le colonel Blaise Goumou. Ils étaient au centre là-bas. Ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l’intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré, le chef de la sécurité à la Présidence le capitaine Makambo et le colonel Théodore. Le tout coordonné par le président de la République Capitaine Moussa Dadis Camara. Ce groupe-là est un cercle restreint. Si tu n’es pas un des leurs (de la même région), c’est que tu n’as pas accès à Kaléyah.

A date, je ne peux pas conduire quelqu’un à Kaléyah. Même Pivi et Marcel, je ne crois pas s’ils connaissent Kaléyah. A ma connaissance je ne crois pas. Ce n’est pas parce qu’à un moment donné ils ont tué mes collègues, décapités certains aux 32 escaliers, ce n’est pas parce qu’ils avaient arrêté mon père, l’envoyé aux 32 escaliers, ce n’est parce que Pivi a bloqué l’aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque (…), Ce n’est pas à cause de tout ça, pour une histoire aussi importante que je vais avoir une dent contre eux. A ma connaissance, Marcel et Pivi ne sont pas associés à l’affaire de Kaléyah », a soutenu l’accusé à la barre. L'audience reprendra demain mardi, 25 octobre 2022 pour la suite des débats.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com