Lutte contre la désinformation: L’Association Villageois 2.0 s'implique

Labé, le 24 octobre 2022 – L’Association Villageois 2.0 et Fotso Fonkam lancent ce mardi 8 novembre 2022, à la bibliothèque communale de Labé, le projet d'Éducation aux Médias, à l’Information et au Numérique (EMIN). Le projet EMIN est lauréat de l’appel à projet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) favorisant la coopération dans la lutte contre la désinformation.

Avec donc cet appui technique et financier de l'OIF, le projet ENIM sera mis en œuvre en Guinée par l’Association Villageois 2.0 et au Cameroun par Fotso Fonkam.

En effet, le projet EMIN d’une durée de 8 mois contribuera efficacement à la lutte contre la désinformation en Guinée et au Cameroun à travers une éducation aux médias, à l’information et au numérique, au développement des compétences critiques des bénéficiaires (élèves, enseignants, journalistes, blogueurs, activistes de la société civile, web activistes) vis-à-vis de l’information avec la méthode Do It Your Self.

Les compétences acquises par les bénéficiaires permettront d’atténuer la profusion de la désinformation et/ou mésinformation, encourageront les bénéficiaires à développer l’esprit critique face à l’information et leur donneront les outils basiques pour débusquer et vérifier les fausses informations.

Enfin, dans le cadre dudit projet, les acteurs de mise en œuvre produiront du contenu didactique (vérifications des faits, vidéos, podcasts, guide pédagogique, tutoriel…) et animeront des émissions dans certaines langues locales des deux pays afin de maximiser les chances pour atteindre des cibles non alphabétisées

Contact presse :

Guinée :

Mamadou Saidou DIALLO, Tél : +224 620 37 32 06, e-mail: msaidou.diallo@lesvillageois.org

Cameroun :

Fotso Fonkam, Tél : +237 699 70 30 78, e-mail : willfonkam@gmail.com