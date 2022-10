Le Président du Parlement de la Cedeao chez Dr Dansa : "Nous allons soutenir la transition…"

CONAKRY-Le Président du Conseil National de Transition (CNT) a reçu ce lundi 24 octobre 2022, un hôte de marque à l’hémicycle. Dr Dansa Kourouma a eu l’insigne honneur de recevoir le Président du Parlement de la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

A la tête d’une forte délégation, Dr Sidie Mohammed Tunis est arrivé à Conakry pour s’en quérir de l'évolution du processus de la Transition en cours en Guinée. In fine, apporter le soutien de l’institution qu’il dirige pour sa réussite. Après son tête-à-tête à huis clos, cet après-midi avec le dirigeant de l’organe législatif de la transition guinéenne, Dr Sidie a livré ses sentiments en ces termes :

"Le parlement de la CEDEAO est un organe législatif de la CEDEAO. Nous représentons les populations de l'Afrique de l'Ouest. Je devrais être là depuis longtemps pour rencontrer le président du CNT pour regarder le processus de la transition en Guinée. Mais, c’est maintenant que Dieu a voulu. Récemment, on était tous à Kigali où on s'est rencontré. J’ai été vraiment impressionné par le discours qu'il avait tenu. Il a présenté la Guinée d’une façon si forte que sa présentation a donné envie à tout le monde de venir en Guinée. Il avait fait un discours formidable qui avait été applaudi par tous les parlementaires présents. Cela a stimulé mon désir de venir en Guinée », a déclaré Dr Sidie Mohammed Tunis.

Président du Parlement de la Cedeao affirme qu’il est en Guinée pour soutenir le peuple de Guinée et les autorités de la transition pour la mise en œuvre du chronogramme qui a été arrêté de manière consensuelle avec l’autorité sous-régionale.

"Je suis là pour les Guinéens, soutenir le Gouvernement de la transition, soutenir la transition et aussi supporter l'engagement qui est en cours entre le gouvernement de la transition Guinéenne et la CEDEAO. Donc, comme nous le savons tous, le Gouvernement de la transition a trouvé un accord sur les 24 mois de la transition. Alors, notre travail au sein du parlement de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que nous soyons en conformité avec le CNT, par rapport au chronogramme qui est convenu", a-t-il dit.

Dans son message réponse, Dansa Kourouma président du conseil national de la transition (CNT), a remercié son hôte de marque qui lui a l’insigne honneur de lui rendre visite et surtout d’affirmer son engagement à accompagner la Guinée.

"Nous sommes honorés de récevoir une si grande délégation dirigée par le président même du parlement de la CEDEAO qui a manifesté à notre égard l'amitié, la fraternité et le soutien. Ce, pour que la Guinée puisse traverser cette période difficile et sensible tout en conservant son unité, son caractère paisible mais aussi de réussir les réformes engagées. Donc, le chronogramme qui est convenu avec la CEDEAO le CNT va jouer son rôle pour sa mise en œuvre", a-t-il promis.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com