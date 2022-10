Labé : La journée internationale de la femme rurale célébrée en grande pompe

LABE- L'Humanité célèbre chaque 15 octobre la journée internationale de la femme rurale. A Labé, cette journée a été fêtée dans le quartier Doghnol, par la coopérative AFESE (Aucune Femme Sans Emploi), avec l'appui de l’ONG Winrock international. L'activité avait réuni des centaines de femmes entrepreneures évoluant en milieu rurale.

A l’occasion de la célébration de cette journée internationale, les femmes qui travaillent dans secteur agropastorale de la préfecture de Labé, ont exposé leur talent et savoir-faire. « AFESE valorise les produits locaux, tels que le soumbara, le miel, le fonio. En la matière, Labé est a enregistré de grandes avancées. Nous devons fêter la femme rurale parce que l'Humanité a reconnu que c'est la femme rurale qui nourrit le monde. Si la femme rurale ne travaille pas la terre nous n'aurons pas la nourriture dans les villes», a déclaré, Djenabou Coker Bangoura, la présidente de la coopérative AFESE.

Cette coopérative est appuyée depuis des années par WINROCK international, une Ong internationale à but non-lucratif, financée par l'agence américaine de Développement international (USAID). Son Directeur pays, Elhadj Ibrahima Diallo, a indiqué que l’Ong appuie les institutions d'enseignements agronomiques de Guinée ainsi que toutes les organisations faîtières du pays. L'institution répond aussi à des demandes de renforcement de capacités.

« Le 15 octobre de chaque année est dédié à la célébration de la femme rurale. C’est une occasion pour mettre en avant le rôle que la Femme rurale joue. C’est l’occasion aussi de montrer leurs situations en vue de faire des actions de plaidoyer pour les aider et les accompagner. Nous WINROCK international dans notre programme d'assistance technique à travers des volontaires américains, nous avons accompagné ces femmes dans le cadre de la formation, dans le cadre du renforcement de leurs capacités organisationnelles et techniques. C'est ce qui leur a permis de pouvoir transformer les produits agricoles, mais aussi de les commercialiser. C'est pourquoi quand elles ont demandé à être soutenues pour célébrer cette journée en milieu rurale (…), nous n’avons pas hésité pour leur offrir l’aide et le soutien nécessaire dont elles ont besoin. A un moment où le monde fait face à de nombreux défis, nous pensons qu’il faut continuer à soutenir, à accompagner les femmes en milieu rural », a indiqué Elhadj Ibrahima Diallo.

Saliou Dian Diallo de la FAPI (Fédération des Apiculteurs de Guinée) bénéficie aussi de l'assistante de WINROCK international dans le cadre de ses activités. Si avant, ce sont les hommes seulement qui pratiquaient l'apiculture avec des méthodes traditionnelles, désormais ce n’est plus le cas. Des femmes ayant bénéficié d’un renforcement de capacités dans ce domaine exercent cette activité. Les résultats sont là.

« Lors de la création de la FAPI, il n'y avait pas de femmes, on avait dit que l'apiculture est faite pour les hommes, mais maintenant ce n’est plus le cas. Tout ce que l'homme fait, la femme peut l’imiter ou faire mieux. Nous avons créé un groupement de femmes qui font l'apiculture grâce à l’appui de Winrock qui nous a aidé à avoir des ruches Kenian pour trouver du bon miel. Il est très facile de travailler avec ces ruches. WINROCk international nous a assisté pour plusieurs séances de renforcement de capacités pour faire l'apiculture (…). Nous les remercions et nous souhaitons que le 15 octobre prochain, toutes les femmes qui sont là aient un travail », a lancé la présidente de la FAPI.

La coopérative AFESE Guinée compte réduire les difficultés que rencontrent les femmes rurales dans la pratique de leur métier. Djeinabou Coker Bangoura est optimiste quant à l'autonomisation de toutes les femmes de Guinée. Pour y arriver, la coopérative a misé sur l’écoute, la sensibilisation, la formation. L'année prochaine, AFESE compte célébrer cette date avec les femmes du Foutah, sur les îles de Kassa pour valoriser les différents produits qu'elles cultivent.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com