Direct-Kaloum : Vers le déferrement de Sylla, Cellou, Francis, Fodé Oussou, Dembo…et cie

CONAKRY-Présents à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN), les leaders politiques convoqués ont été entendus, par les officiers de police judiciaire, selon Maître Salifou Béavogui.

"Les interrogatoires se sont très bien passés. Nos clients sont respectés par les enquêteurs. Ils ont été tous interrogés. Nous sommes presqu'à la fin. On a donné lecture des procès-verbaux, tout est bien. Nous attendons maintenant d'un moment à l'autre le déferrement de la procédure devant le tribunal (de Dixinn ndlr). C'est notre souhait parce que nos clients ont dit leur part de vérité par rapport aux accusations portées contre eux », a déclaré l’avocat.

Dr Fodé Oussou Fofana, Francis HABA, Étienne SOROPOGUI, Bano SOW, Cellou BALDÉ, El hadj Mamadou SYLLA, Dembo SYLLA, Bouya KONATE sont accusés de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité », selon le Parquet Général.

« Si tout va bien nous serons peut-être dans la soirée devant chez le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn qui a déclenché les poursuites dans cette affaire sur les instructions du parquet général de Conakry. Nous ne craignons pas leur incarcération », a ajouté leur avocat.

