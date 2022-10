Direct-Kaloum : Fodé Oussou, Cellou Baldé, Mamadou Sylla...rentrent libres après leur audition

CONAKRY- Après de longues heures d'interrogatoires à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN) où ils étaient convoqués, les leaders politiques membres de l'ANAD et de la CORED ont été mis à la disposition de leurs avocats.

Dr Fodé Oussou Fofana, Francis HABA, Étienne SOROPOGUI, Bano SOW, Cellou BALDÉ, Elhadj Mamadou SYLLA, Dembo SYLLA, Bouya KONATE, rentrent libres dans leurs domiciles respectifs. Ils doivent revenir à la Gendarmerie jeudi 27 octobre à 10h00.

Ces responsables politiques sont accusés de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité », selon le Parquet Général.

Le déclenchement de cette procédure fait suite à leur soutien à la manifestation du 20 octobre 2022, organisée par le FNDC (front national pour la défense de la constitution), mouvement dissous depuis le 06 août dernier. Cette mobilisation anti-junte s'était soldée par la mort d'au moins cinq civils.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com