Direct-Gendarmerie : L'arrivée de Fodé Oussou Fofana, Mamadou Sylla et cie...

CONAKRY-Il est 10h passé, nous sommes en direct de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie (DCIJ-GN). Les leaders politiques convoqués viennent d’arriver, accompagner de leurs avocats.

Dr Fodé Oussou Fofana, Francis HABA, Étienne SOROPOGUI, Bano SOW, Cellou BALDÉ, El hadj Mamadou SYLLA, Dembo SYLLA, Bouya KONATE vont répondre de plusieurs chefs d'accusations devant les officiers police judiciaire (OPJ) de la gendarmerie.

Précisément, ces responsables politiques vont répondre des faits de « destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité », selon le Parquet Général.

Sur place, plusieurs autres responsables politiques sont présents.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com