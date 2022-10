L’horreur à Dougountouni : Un enfant brûlé au 3ème degré par son père et sa marâtre...

MALI-Les faits sont horribles et d'une extrême gravité. Un adolescent âgé d’environ dix ans à subi la méchanceté de sa marâtre et de son père le 21 octobre 2022 dans la Sous-préfecture de Dougountounni, préfecture de Mali.

L'enfant brûlé au 3ème degré a été admis d’urgence dans la journée de ce samedi 22 octobre à l'hôpital régional de Labé pour sa prise en charge. Alpha Oumar Diallo est le nom de l'enfant qui a frôlé le pire. Alpha Oumar Souaré, acteur de la société civile préfectorale de Mali explique les circonstances dans lesquelles cette scène d’horreur a été découverte.

« Ils (le père de l’enfant et sa femme) ont attaché l’enfant et brûlé ses mains jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Ensuite, ils l'ont abandonné dans la brousse. C'est des gens qui étaient de passage qui l'ont entendu pleurer. Ils sont venus voir et ont découvert l'horreur. Ils ont demandé à l'enfant ce qui s’est passé. Il a répondu que c'est sa marâtre et son père qui lui ont fait ça.

Aujourd'hui, tous les citoyens sont attristés par cet acte. Nous de la société civile nous réclamons justice pour cet enfant. Nous ne voulons même pas que les parents soient emprisonnés ici, il faut qu'ils soient déférés ailleurs. Les plaies sont tellement graves qu’il fallait l’évacuer à Labé. Nous demandons à tous les citoyens de bonne volonté d'aider le petit garçon pour qu'il retrouve sa santé », témoigne Oumar Sadio Souaré.

Il affirme que les raisons qui ont poussé les parents de la victime à punir de la sorte cet enfant ne sont pas encore élucidées.

« Le père de l’enfant n'a pas accepté de nous dire pourquoi il a commis cet acte sur son enfant », a indiqué cet acteur de la société civile préfectorale. Les deux parents présumés auteurs des faits sont entre les mains de la gendarmerie de Mali.

A Suivre...

De Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com