Kindia: Le FDSI distribue des kits scolaires et des vivres aux familles indigentes

CONAKRY-Le Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) poursuit sa campagne nationale de distribution des kits scolaires et des vivres aux familles indigentes.

Après la préfecture de Kankan, c'était le tour ce samedi, 22 octobre 2022 des habitants de Cité des agrumes (Kindia) de bénéficier de cette assistance sociale qui coïncide surtout à l'ouverture des classes en Guinée.

A Kindia, c'est la ministre de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables qui a présidé la cérémonie de remise. Madame Aicha Nanette Conté à la tête d'une importante délégation constituée des autorités préfectorales et régionales de Kindia a procédé à la remise kits scolaires et des vivres aux familles indigentes.

A Kindia, près de deux milles (2000) personnes vont bénéficier de ce geste du service humanitaire de l’Etat guinéen.

Cette action d'une grande portée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Car, elle va contribuer sans nul doute à la scolarisation des enfants dont les parents n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité.

Dans son discours de circonstance, Lansana Diawara directeur général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a fait le lien qui existe entre l’école et la famille.

« Ces kits scolaires et vivres que nous avons distribués vont aider vos enfants. C’est pourquoi il faudrait aider vos enfants à prendre un très grand soin des kits qu’ils reçoivent. C’est seulement avec votre concours que les enseignants pourront obtenir les meilleurs résultats. Cette complémentarité entre l’école et la famille est essentielle pour la réussite des enfants. Il est important de vous signifier que ce programme de distribution de kits scolaires et de vivres à cette couche fragile est une priorité pour le président de la République. Il dénote sa volonté de permettre à tous les enfants du pays d’aller à l’école et de se construire un avenir radieux », a-t-il expliqué.

Au-delà de cette cérémonie de remise de kits scolaires et de vivres, Lansana Diawara a précisé que la direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) avec l’appui du ministère de tutelle continuera à apporter son assistance aux ménages indigents enregistrés au Registre Social Unifié (RSU).

Pour sa part, Aicha Nanette Conté ministre de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables a invité les personnes indigentes à la patience. Selon elle, tous ceux qui sont enregistrés au Registre Social Unifié (RSU) auront accès à ces kits scolaires accompagnés de vivres.

« Nous sommes-là c’est pour traduire en acte concret les instructions du président de la transition. Ces dons sont justes des activités régaliennes de notre département. C’est la volonté du président de prendre soin des populations les plus vulnérables. Ce programme concerne tout le monde. On a commencé par Kankan et cela va se poursuivre sur toute l’étendue du territoire guinéen. Alors j’exhorte tout le monde à la patience. Tous les indigents qui sont déjà enrôlés à travers le Registre Social Unifié réalisé par la direction du FDSI qu'ils sachent que chacun aura sa part. Pas au même moment mais au fur et à mesure », a-t-elle rassuré.

Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com