Guinée : Fodé Oussou, Cellou Baldé, Etienne Soropogui...convoqués à la Gendarmerie

CONAKRY-Deux hauts dirigeants du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et un de ses alliés sont convoqués lundi 24 octobre 2022, à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN).

Il s’agit de Dr Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé et Etienne Soropogui, respectivement vice-président en charge des affaires politiques de l’UFDG, Coordinateur des fédérations de l’Intérieur, et Président du mouvement Nos Valeurs Communes, membre de l’ANAD.

Leur convocation a été adressée à leur conseil Me Salifou Béavogui, ce samedi 22 octobre 2022. "J'ai reçu la convocation de Dr Fodé Oussou élargie aux autres (Cellou Baldé, Etienne Soropogui, ndlr). Ils sont convoqués à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Le lundi nous irons répondre", a déclaré Me Béavogui.

Selon le Procureur Général Yamoussa Conté, ces personnalités et d'autres (Mamadou Sylla, Dembo Sylla, Francis Haba) sont poursuivies pour des faits de destruction de biens publics et privés, coups et blessures volontaires, atteintes à la liberté de circulation, participation délictueuse, outrage à agents, provocation directe à un attroupement et complicité.

Des infractions commises dans le sillage de la manifestation du 20 octobre, soldée par plusieurs morts.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com