Internet mobile : Orange Guinée augmente le volume des Pass...le prix reste intact

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée célèbre ses 15 ans d'existence cette année. A cette heureuse occasion, la société annonce des innovations majeures notamment au niveau de l’offre du service data, pour satisfaire ses clients. A partir de ce vendredi, 21 octobre 2022, une hausse est observée sur les forfaits des pass internet dont les prix restent inchangés. Ensuite, trois (03) nouveaux forfaits internet ont été créés pour davantage permettre aux abonnés de surfer le plus longtemps possible sur internet.

C'est le 05 novembre 2007 que la société de téléphonie mobile Orange Guinée a lancé ses activités commerciales. Ce, après l'obtention de la licence en tant que quatrième société entrant dans le domaine de la téléphonie. Au bout de 15 ans, la direction générale de Orange Guinée se félicite d'avoir réussi à relever beaucoup de défis dont le désenclavement des zones les plus reculées avec un réseau de qualité dans l'ensemble des 33 préfectures et 304 sous-préfectures du pays. En outre indique Ousmane Boly Traoré, les efforts se sont manifestés aussi dans l'accompagnement des entreprises et dans la transformation digitale. A cela s'ajoute la création d'une Fondation qui est la matérialisation d'un programme citoyen visant à apporter des solutions concrètes aux Guinéens dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement et de l'inclusion économique.

« Nous comptons rester fidèles à notre ligne de conduite de toujours consistant à écouter nos clients et suivre les orientations des autorités de la République pour continuer à offrir de meilleures expériences aux populations et à des prix compétitifs », a déclaré Ousmane Boly Traoré, Directeur générale de Orange Guinée.

En ce qui concerne l'innovation majeure annoncée à l'occasion de la célébration des 15 ans, le directeur général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) a bien accueilli la hausse de volume des pass internet aux mêmes prix. Selon Saikou Oumar Barry, cette bonne nouvelle est la résultante de plusieurs mois de négociation.

« On parle de plus de 30% de baisse sur les tarifs internet. Je vous en félicite et les autres opérateurs vont emboîter le pas. C'est quelque chose qui était attendue par les consommateurs, attendue par tous les acteurs. Aujourd'hui c'est une réalité après plusieurs mois d'échanges avec les dirigeants d'Orange Guinée que nous remercions pour cette compréhension. Et, c'est pour le bénéfice des populations. Je rappelle que cela fait suite à une première diminution de tarifs de 20% sur les tarifs voix. Maintenant on est en train de le faire sur le tarif data », a précisé le directeur général de l'ARPT qui annoncé que le prochain combat est la pénétration de l'internet dans les ménages.

« Après la baisse sur le service voix et data, nous allons nous attaquer à la pénétration d'Internet dans les ménages. C'est une priorité clairement affichée. Il est extrêmement important que dans les plus brefs délais qu'on puisse voir le tarif sur internet à domicile baissé significativement », a-t-il annoncé.

Pour sa part, Alhassan Agack directeur marketing et communication d'Orange Guinée est revenu sur les principales innovations proposées sur le service internet.

« On a augmenté tous les volumes des pass internet. Aujourd'hui on a des hausses de volume qui peuvent aller à plus de 50% sur les pass que vous connaissiez. Si on entre dans les détails, principalement il y'a deux choses à retenir. C'est plus de 50% de hausse de volume qui a été proposé sur les pass et ensuite on a intégré d'autres nouveaux pass parce qu'on a constaté qu'il y'a des personnes qui nous remontent des besoins. Avec cette augmentation de volume, le pass internet devient moins cher par rapport à ce qui était hier. Par exemple un pass de 1,8 Go passe maintenant à 2,5 Go et toujours au même prix », a-t-il expliqué.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com