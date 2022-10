Guinée : Face à la CEDEAO, le Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe jouent et gagnent…

CONAKRY- C’est un coup de maître pour le Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Alors que plusieurs observateurs s’attendaient à un bras de fer entre la CEDEAO et les autorités de Conakry, le Colonel Mamadi Doumbouya et ses Hommes ont plutôt opté pour le compromis. Et c’est tant mieux pour la Guinée et les guinéens.

Après plusieurs heures d’échanges, l’organisation des pays de l’Afrique de l’ouest et le CNRD sont parvenus à un accord portant sur 24 mois de transition. Le top départ de ce chronogramme sera donné au mois de janvier prochain.

Selon certaines indiscrétions, la CEDEAO cherchait déjà une porte de sortie. Et le CNRD a tendu la perche pour éviter un bras de fer que beaucoup pensaient inévitable.

En des termes un peu plus clairs, on serait tenté de dire que le CNRD a joué et il a gagné. En lieu et place des 36 mois préalablement proposés, le Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ont accepté un chronogramme de 24 mois. Ce qui en réalité ne change en rien la durée réelle de la transition guinéenne.

Avec ce compromis, les autorités du CNRD vont pouvoir se concentrer sur les questions de développement, mais aussi sur la refondation de l’Etat à travers des institutions qui vont résister à l’usure du temps et aux tentations des Hommes qui les dirigent.

Et c’est encore mieux pour la Guinée et les guinéens…

Africaguinee.com