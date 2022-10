Crimes à Conakry : Charles Wright ordonne d'identifier le gendarme filmé avec une arme et d'engager des poursuites

CONAKRY-Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a donné des injonctions aux fins de poursuites judiciaires suite aux manifestations du 19 au 20 octobre 2022. Des manifestations qui se sont soldées par la mort d’au moins trois civils à Conakry. Charles Alphonse Wright enjoint aussi le Parquet Général d’identifier le gendarme apparu arme en main en train de tirer et dont l’image est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le Garde des Sceaux, dit avoir constaté avec amertume les pertes en vies humaines dont les causes, mentionnent-il, restent à élucider par voie d'autopsie par les services de médecine légale à cette phase de la procédure. « Cette démarche permettra sans doute de diligenter les enquêtes judiciaires pour la manifestation de la vérité en vue de traduire les auteurs, coauteurs et complices devant les instances judiciaires compétentes.

En attendant les résultats de cette autopsie, le département de la Justice et des droits de l'homme condamne de manière formelle ces atteintes à la vie qui deviennent de plus en plus récurrentes lors des manifestations violentes où chaque entité politique, sociale ou administrative se rejette la responsabilité », a indiqué le ministre de la Justice.

Réaffirmant son attachement à l'exercice citoyen des droits et libertés fondamentaux contenus dans la charte de la transition et les instruments juridiques sous régionaux, régionaux et internationaux (…), M. Wrihgt rejette toutes « actions visant à porter atteinte à la paix, à l'autorité de l'Etat, à la sécurité publique et toutes celles visant la destruction des édifices publics ou privés, les violences sous toutes ses formes d'où qu'elles viennent, la désinformation sur les réseaux sociaux de nature à ternir l'image du gouvernement en particulier et celle des autorités de la transition de manière générale ».

Le garde des sceaux réitère qu’il rejette aussi toute action visant l'usage d'armes à feu en dehors de la règlementation en vigueur, par un agent des forces de défense et de sécurité intervenant dans le maintien d'ordre ou par un citoyen quelconque détenant illégalement ces dites armes.

« C'est pour toutes ces raisons et pour une question de cohérence de cette politique pénale, injonction est faite au Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry, d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires, ou de saisir les juridictions compétentes pour des faits présumés d'atteinte à la vie de Thierno Bella Diallo, El Hadj Boubacar Diallo et Thierno Moussa Barry survenus dans la commune de Ratoma », a enjoint le Ministre des Droits de l’Homme.

Il annonce que les atteintes à l'intégrité physique de certains citoyens et agents des forces de l'ordre feront l'objet d'un bilan que fourniront les départements de la Sécurité et la protection civile ainsi que l'Administration du territoire et de la décentralisation, par voie de réquisition judiciaire.

Charles Alphonse Wright le Procureur Général Yamoussa Conté de faire procéder sans délai à l'identification de l'agent de la gendarmerie qui apparait sur les images et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux (voir photo en bas de l’article). Cette identification se fera par le biais du haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire afin d'engager des poursuites judiciaires contre l'intéressé, précise-t-il.

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il demande au Procureur Général, d'engager les poursuites judiciaires contre tout agent de la force publique, qui aurait fait usage d'arme quel que soit son grade et l'unité à laquelle il appartiendrait dans les formes prescrites par la loi.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com