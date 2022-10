Avis de décès : Le colonel Mamady 46 Konaté n'est plus !

Les familles Konaté, Yayo, Diakité, Bassoum, Camara, Traoré, Cissé, Diallo, Doumbouya, Bah, Kaba…ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis, alliés et connaissances le décès colonel Mamady 46 Konaté. Décès survenu ce jeudi 20 octobre 2022 à Conakry, des suites de maladie.

L’enterrement est prévenu ce vendredi 21 octobre 2022 à Sangoyah PA au domicile de la grande famille à 14heures.

Le défunt était un officier de la classe de recrutement 1964. Il a servi dans plusieurs garnisons militaires de la capitale et à l’intérieur du pays. Il fut trésorier, inspecteur et ex intendant du contingent guinéen de l’ECOMOG au Liberia dans les années 1994.

Il a également été intendant du contingent guinéen de l’UNAMSIL (Mission des Nations-Unies en Sierra Léone. Il laisse derrière lui deux (2) veuves et huit enfants.

Que la terre de Guinée qu’il a servi avec loyauté lui soit légère.

Amen !