Aide aux indigents : Lansana Diawara lance à Kankan une campagne de distribution de kits scolaires et de vivres…

KANKAN-La Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a procédé ce mercredi 20 octobre 2022, au lancement de la campagne de distribution de kits scolaires et de vivres aux ménages vulnérables et indigents, à Kankan, capitale régionale de la Haute Guinée. Dans la commune urbaine de Kankan, plus de 1000 personnes bénéficieront de ce geste de charité du service humanitaire de l’Etat guinéen.

La cérémonie s’est déroulée à la place des martyrs, en présence des autorités communale, préfectorale, régionale. Elle a aussi connu une forte mobilisation des bénéficiaires, c’est-à-dire les personnes vulnérables. Selon Lansana Diawara, le Directeur général du fonds de Développement Social et de l’Indigence, le lancement de cette campagne témoigne la volonté ferme du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à favoriser la redistribution de la richesse afin que chaque couche de la population puisse bénéficier des ressources du pays.

« Nous venons lancer au niveau du chef-lieu de la région de la Haute Guinée, la campagne de distribution des kits scolaires et des vivres aux ménages vulnérables et aux enfants issus des familles pauvres. Cela entre en droite ligne avec la volonté affichée du président de la République, du Gouvernement, du CNRD, de faire de la politique nationale de protection sociale dans notre pays, une réalité. C’est une première.

Comme vous le savez, lors de la célébration de la fête de l’indépendance, le 02 octobre passé, le président de la république avait clairement indiqué que ça lui fait très mal de constater qu’il y’a des guinéens dont les enfants ne peuvent pas aller à l’école parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer leurs kits scolaires, que des familles n’ont pas la possibilité de se trouver un sac de riz. Cela vient répondre à toutes ces exigences qui va s’étendre sur l’ensemble du pays. Ce n’est pas seulement la région de Kankan ou la région de Labé ou Kindia. Toutes les huit régions administratives seront touchées par cette campagne de distribution de vivres et de kits », a annoncé M. Diawara.

Poursuivant, le Directeur Général du FDSI est revenu sur le bienfondé de cette campagne de distribution de kits scolaires et de vivres aux citoyens vulnérables. « Nous sommes à la fin d’une saison. Les récoltes ne sont pas encore disponibles dans les familles. Pendant cette période de soudure, les familles et surtout les personnes vulnérables ont des difficultés », a-t-il dit.

Au nom des bénéficiaires, le président de l’association des mendiants de Kankan a exprimé ses sentiments de joie tout en remerciant le chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste.

« Nous sommes très contents de ce geste des autorités actuelles. Aujourd’hui, on peut mieux vivre avec ça, et nos enfants pourront aller à l’école avec ces kits scolaires. A tous les mendiants de la ville de Kankan, nous leur demandons de bien aider le présent de la République afin de mener à bien la transition », a exprimé Karifa Mara.

Pour sa part, M. Amadou Kaba, le directeur régional du fonds de développement social et de l’indigence à Kankan a remercié le président de la transition en ces termes.

« C’est un sentiment de joie et de reconnaissance à l’égard du chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya qui, depuis sa prise du pouvoir s’est engagé à faire profiter aux guinéens les richesses de notre pays. Donc, les bénéficiaires de ce geste sont les personnes vulnérables et les enfants démunies. Je puis vous rassurer qu’en amont un travail de fond a été fait pour que les bénéficiaires puissent recevoir leurs dotations dans les meilleures conditions », a-t-il dit.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com