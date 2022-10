Accord sur la durée de la transition : La position de Saloum Cissé du RPG arc-en-ciel…

CONAKRY-Les autorités guinéennes et la CEDEAO sont parvenues ce vendredi 21 octobre à un accord de 24 mois pour la durée de la transition. Une nouvelle que certains partis politiques ne voient pas comme une victoire.

Au RPG arc-en-ciel, ex parti au pouvoir, on joue la carte de la prudence en attendant de voir clair. Le secrétaire général a indiqué qu’il besoin d'éclaircissements sur le déroulement de ces 24 mois. Au téléphone d'un journaliste d'Africaguinee.com qui l'a contacté ce soir, Saloum Cissé s'interroge :

"Ces 24 mois, c'est à partir de quelle date ? Ça va commencer quand ? Quel est le séquencement de ces 24 mois ? C'est ce qui nous intéresse. (…) Pour nous, c'est quand la séquence sera bien définie qu’on saura réellement d'où on va. La théorie ne nous envoie nulle part ", a réagi le secrétaire général du RPG arc-en-ciel.

Pour l’ex député de la 8ème législature, on ne peut pas parler de 24 mois sans le situer dans le temps.

" S’ils prennent par exemple à la fin de l'année 2022 pour commencer, ça veut dire que les trois ans sont consommés. Et donc ça ne voudra rien dire. Alors, pour nous, on ne peut pas faire un jugement de valeur tant qu'on n'est pas situé dans le temps. Parce que ça fait un an qu'on dit de faire des propositions qui n'aboutissent pas.

On a fait plusieurs rencontres au palais. Nous, on avait la volonté, mais à chaque fois c'est pour nous traîner dans boue, il n'y a pas de sincérité. Et on ne peut pas continuer à nous embourber dans des théories inutiles ", a martelé le secrétaire général du RPG arc-en-ciel, ex parti au pouvoir.

