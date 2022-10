Le journaliste Diouldé Diallo raconte : "Les militaires m'ont dit..."

CONAKRY-Un journaliste a été brièvement interpelé par des militaires ce jeudi 20 octobre 2022 à Koloma dans la capitale guinéenne. Amadou Diouldé Diallo, rédacteur en chef de la radio City fm a été arrêté par des éléments du bataillon autonome des troupes aéroportés BATA et conduit au Camp Alpha Yaya Diallo.

Notre confrère a été arrêté alors qu'il était en train de prendre des images sur les accrochages entre les forces de l'ordre et les manifestants à Koloma, théâtre de violents incidents dans la matinée de ce jeu. Après son interpellation, il a été conduit dans la plus grande garnison militaire du pays (camp Alpha Yaya Diallo) où le BATA a sa base. Il témoigne.

"J'étais en train de prendre des images sur les accrochages à Koloma. Les éléments du BATA qui étaient venus pour intervenir m'ont interpellé pour me demander pourquoi je prenais des images. Je leur ai répondu que j'étais journaliste tout en leur montrant ma carte de presse. Après ils m'ont dit d'accord, mais que je devais aller au Camp pour s'expliquer auprès de leur chef.

Ensuite je leur ai dit entretemps que s'ils estimaient que les images que j'avais prises n'étaient pas bonnes, alors ils pouvaient les supprimer et me rendre mon téléphone. Mais ils ont opposé un refus en disant qu’ils vont me fatiguer toute la journée. C’est comme ça qu’ils m’ont embarqué. Arrivé au Camp, ils m'ont présenté à leur chef. Ce dernier m'a demandé comment ça s'est passé. Je lui ai raconté les faits. Après ma narration, il a dit "ah laissez-le". C’est comme ça qu’on m'a libéré", a raconté le journaliste de la radio City fm.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023