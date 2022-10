Balla Samoura : "La population de l’axe est fortement terrorisée…"

CONAKRY-Le Général Balla Samoura éprouve de sympathie pour les populations de l’axe Hamdallaye-Cosa-Enco5-Sonfonia-Kagbelen.

Ce jeudi 20 octobre 2022 alors qu’il était de passage à Bambéto pour, dit-il, s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de prévention des violences mis en place, le Haut-commandant de la Gendarmerie a affirmé que les habitants de cet endroit de la capitale sont terrorisés.

L’officier déclare aussi que les populations de l'axe est fortement intimidée à travers les témoignages et les propagandes vus sur les médias. « Elles sont fortement terrorisées. Nous sommes là pour prendre des dispositions, rassurer cette population. Tant qu'il y a un minimum de menace à leur sécurité, on sera à leur côté. Ces propagandes, menaces et d'intimidations contre leur vie et intégrité…Tout le monde est fatigué », a-t-il déclaré.

Les gens en ont marre, a martelé cette figure de la junte au Pouvoir en Guinée. « Cette population vivant sur l'axe fait pitié parce qu'elle est fortement terrorisée. Elle ne sait plus quoi faire. Ce qui fait que nous nous sommes obligés de maintenir notre présence H24 désormais pour que ces populations ne se sentent pas exclues de la bonne vie que tout guinéen souhaiterait.

Vers Baïlobaya, c'est des vieilles personnes qui demandent aux gendarmes de les laisser parler aux jeunes manifestants. Donc, on est sur l'axe pour rassurer la population qui y vit. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent vivre ici tranquillement", s’est engagé le haut-commandant de la gendarmerie.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo&

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com