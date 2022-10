Kiniero : Le maire tabassé puis chassé de son bureau…par des manifestants

KOUROUSSA-Située à plus d’une cinquantaine de kilomètres de la préfecture de Kouroussa, la commune rurale de Kiniero a été le théâtre des violentes manifestations contre le conseil communal, ce mardi 17 octobre 2022.

Des manifestants en colère qui dénoncent la mauvaise gestion et de corruption qui minent la municipalité, ont pris d’assaut les locaux de la mairies, verrouillé la porte avant de chasser le maire de la localité de Kiniero.

A en croire un responsable communal, dans la foulée de ces guéguerres, le maire de la commune a été tabassé. Il a fui avec des blessures, son téléphone a été emporté par les manifestants. L’élu local a été a été admis à l’hôpital. Joint au téléphone ce mercredi 19 octobre 2022 par notre correspondant régional, un conseil de district de Kiniéro explique.

« Les manifestants sont partis trouver le maire et l’un de ses conseillers au bureau, ils les ont sommés de sortir pour fermer le bureau. Le maire a opposé un refus catégorique. Il a répliqué en disant sauf si on le tue sinon il ne sortira pas du bureau. C’est ainsi qu’on l’a pris de force pour le jeter dehors. C’est dans ça qu’il a été agressé et blessé par certains manifestants. Deux de ses doigts ont été cassés. Brusquement, il s’est cherché pour sauver sa vie. En ce moment, il se trouve dans un hôpital pour des soins », explique un conseillé de district.

Selon notre interlocuteur, plusieurs manifestants ont été mis aux arrêts et conduits en prison dans la préfecture de Kouroussa. La ville quant à elle, est en ce moment militarisée…certains citoyens ont déserté pour fuir, d’autres restent terrés dans les maisons.

Les dégâts sont énormes. Des boutiques de ventes de téléphone, des magasins et plusieurs autres lieux de vente ont été pillés par des manifestants. Aux dernières nouvelles, une équipe du gouvernorat de Kankan est attendue dans les prochains jours dans la sous-préfecture de Kiniero afin de désamorcer la crise.

De Kankan, Facely Sanoh

Pour Africaguinee.com