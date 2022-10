Boké : Le Consortium SMB Winning inaugure son nouvel hôpital polyvalent à Dapilon

Conakry, le 19 octobre 2022 - Le Consortium SMB Winning inaugure son nouvel hôpital polyvalent à Dapilon, dans la préfecture de Boké, qui améliorera l'accès aux soins de santé pour les communautés locales.

Lors d'une cérémonie, les autorités publiques et la direction du Consortium SMB Winning ont inauguré le nouvel hôpital du Consortium le 19 octobre. La rencontre a été présidée par Dr Mamadou Péthè Diallo, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Premier ministre représenté par deux de ses conseillers.

L'hôpital Fei-Tsui Renhe situé dans le district de Dapilon, dans la préfecture de Boké, comprendra plusieurs services médicaux, pour traiter de nombreuses pathologies.

Tous les services seront administrés par un personnel qualifié, dont 10 médecins, 2 chirurgiens et 10 infirmiers. Un service d'urgence sera également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prendre en charge les accidents graves.

Le Consortium a doté son hôpital d'une technologie de pointe, avec des équipements d'imagerie avancée, notamment la radiographie numérique, l'échographie Doppler, le scanner, permettant un diagnostic plus précis pour une meilleure prise en charge des patients.

"Créer une valeur partagée pour assurer un développement durable au niveau local est au cœur de l'ADN du Consortium. La construction de ce nouvel hôpital est une action concrète du Consortium qui correspond à la volonté du gouvernement guinéen d‘améliorer les conditions de vie des citoyens. Soyez assurés que nous sommes pleinement engagés à contribuer au développement social de la Guinée", a déclaré Mr. Zhaosheng Wang, Représentant du Consortium SMB Winning, dans son discours.

La construction de cet hôpital s'inscrit parfaitement dans le programme du gouvernement guinéen visant à fournir de meilleurs services de santé à ses populations et est une nouvelle preuve de l'engagement du Consortium en Guinée. Le Consortium SMB Winning vise à contribuer au développement économique et social grâce à ses investissements dans un certain nombre de domaines, notamment les infrastructures, l'éducation et la santé, afin d'améliorer les conditions de vie des Guinéens sur le long terme.

À propos du consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning rassemble quatre partenaires internationaux dans les domaines de l'extraction, de la production et du transport de la bauxite : Winning Shipping Ltd de Singapour, une compagnie maritime asiatique de premier plan ; UMS, entreprise de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une importante entreprise chinoise d'aluminium avec 160 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 45 milliards de dollars américains et le Groupe Yantai Port. La République de Guinée, partenaire du projet, est actionnaire de la Société Minière de Boké à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9.000 personnes, a également construit et gère deux ports fluviaux.

Pour plus d'informations, visitez smb-guinee.com