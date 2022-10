Guinée : Un autre ancien proche d’Alpha Condé sur la sellette…

CONAKRY-Alors que l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et compagnie sont en détention depuis six mois, un autre ancien proche du Président Alpha Condé est dans le collimateur de la justice guinéenne.

Dr Mohamed Ballo, ancien ministre de la fonction publique est visé par des poursuites judiciaires. Des instructions ont été données dans ce sens par le Garde des Sceaux au Parquet Général de Conakry.

Cet ancien collaborateur de l’ex président est accusé de faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, corruption, enrichissement illicite et complicité.

"En application des dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d'engager des poursuites judiciaires contre Monsieur Mamadou BALLO, ancien Ministre de la Fonction Publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration et autres pour des faits précités", a instruit le ministre de la justice et des gardes sceaux.

Ces actions ont été enclenchées sur recommandations d'un rapport de mission de l'Inspection Générale d'Etat relatif au contrôle des effectifs du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Ce rapport selon Charles Wright, fait état de constatation sur des faits présumés de malversations se traduisant par des manœuvres frauduleuses suivantes :

- Manipulation du fichier (de la fonction publique) à des fins salariales non justifiées, soit notamment 134 agents contrôlés ne figurant pas dans le fichier dudit Ministère : -Défaut de contrôle 694 agents de la Fonction Publique par la mission déployée à cet effet; -62 agents publics évoluant à la fois dans le public que dans le secteur privé;

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28