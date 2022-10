Ciblage des ménages pauvres : le FDSI déploie ses enquêteurs à Mamou…

MAMOU-La Direction générale du fonds de développement social et de l'indigence (FDSI) a procédé, lundi 17 octobre 2022 au déploiement des agents enquêteurs retenus pour le recensement des ménages pauvres et indigents dans la région administrative de Mamou. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la cour du Gouvernorat sous la présidence du gouverneur de région Aly Badra Camara.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la mise en place du registre social unifié (RSU), un programme phare du Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans son discours de circonstance, M. Lansana Diawara, a rappelé aux agents enquêteurs la portée et les enjeux de leur mission. Dans son intervention, le Directeur Général du FDSI n’a pas manqué de rappeler certaines réformes engagées par le président de la transition dans la cadre de la protection sociale. C’est notamment la protection des pauvres, des indigents et les personnes de 3ème âge…Dans sa vision, le chef de l’Etat veut un Etat qui soutient les plus fragiles, à travers le développement social.

« Ce mérite revient au président Mamadi Doumbouya. C'est dans ce cadre que nous avons déclenché le processus de ciblage des ménages pauvres et indigents pour la mise en place du registre social unifié. Cette journée est historique pour Mamou, car l'engagement individuel et collectif de chacun de nous va apporter de l'aide à des milliers de familles dans les mois à venir. L'objectif recherché est de contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités en république de Guinée. Vous avez une grande responsabilité chers enquêteurs. Cela demande beaucoup de discipline et de rigueur », a indiqué Lansana Diawara.

Présidant la cérémonie, le Gouverneur de Mamou s’est dit heureux de voir le début du déploiement des enquêteurs.

« Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique de protection sociale voulue par le président de la transition. Lors du lancement des activités de sensibilisation avec les autorités locales sur ciblage des ménages indigents, j'avais exprimé le souhait de voir le processus de ciblage continuer jusqu'à l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui j'ose croire que mes rêves sont devenus réalité », a déclaré le colonel Aly Badra Camara.

Chez les enquêteurs, on affiche une motivation et une détermination à être à la hauteur des attentes.

« Je remercie le bon Dieu. Je remercie également la directrice qui nous a encouragé vraiment. Je suis très bien motivé. Je vais me battre pour assumer la tâche qu'on m'a confié. On fera un travail incontestable sur le terrain », s’est engagé Mamadou Oury Sow. Pour sa part, Oumou Koultoumy Barry reconnaît que le travail n'est pas facile. Mais, elle compte surmonter le défi.

« J'encourage les amis à respecter notre engagement. On sait que ce n'est pas facile, mais on va s'organiser et faire correctement le travail. On va aller jusqu'au bout », a-t-elle promis.

Habib Samaké

Pour Africaguinee.com