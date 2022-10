Cellou Baldé passe la nuit en garde à vue : L’UFDG obtient le soutien du RPG arc-en-ciel et cie…

CONAKRY-Les coalitions politiques membres du quatuor « FNDC POLITIQUE, CORED, RPG ANAD, Arc-en-ciel et ALLIES », ont exprimé leur soutien à l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) suite à l’arrestation de Cellou Baldé.

« Les coalitions Politiques apportent leur soutien à l’ANAD et l’UFDG et lancent un appel pressant à tous les guinéens épris de paix et de justice à la mobilisation générale les jours à venir, pour exiger la libération de tous les détenus politiques et sociaux injustement arrêtés et kidnappés », ont-elles indiqué dans une déclaration conjointe.

Ces quatre « alliés de convenance » disent avoir appris avec étonnement et indignation le « kidnapping » de ce cadre du parti dirigé par Cellou Dalein par des gendarmes lourdement armés à Hamdallaye.

Cellou Baldé quittait à la réunion du quatuor tenue ce lundi 17 octobre au siège de la CORED lorsqu’il a été « cueilli » en pleine rue et déposé à la Direction des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Il a passé la nuit en garde à vue.

« Cet énième kidnapping qui vient rallonger la liste des acteurs politiques et sociaux opposés à la gestion solitaire et autoritaire de la transition, est une autre preuve de la volonté du CNRD et de son Gouvernement à museler par tous les moyens toutes les voies discordantes à sa gestion unilatérale de la transition », dénonce les responsables des quatre coalitions.

Ils disent condamner avec la grande énergie cet énième kidnapping et demandent la libération immédiate et sans condition du responsable des fédérations de l’intérieur de l’UFDG.

Joint dans la soirée du lundi 17 octobre, Me Alseny Aissata Diallo qui a été voir Cellou Baldé a confié à un journaliste d'Africaguinee.com ne pas être en mesure de dire pour le moment, les motifs de l'arrestation de son client. L'avocat ajoute que le collectif constitué pour sa défense va suivre son dossier. Ce mardi, ils pourront donner les raisons de son arrestation.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28