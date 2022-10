Guinée : Voici la consigne de l’UFDG après l’arrestation de Cellou Baldé…

CONAKRY-Le parti union des Forces Démocratiques de Guinée a énergiquement réagi ce lundi 17 octobre 2022, dans la soirée suite à l’arrestation de Cellou BALDÉ, son Coordinateur des fédérations de l'intérieur.

La formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo dénonce un kidnapping opéré par des gendarmes à Hamdallaye. Le parti explique que son cadre était filé par un pickup de la Gendarmerie Nationale. Après son arrestation, il a été ensuite conduit à la Direction Centrale des Investigations judiciaires (DCIJ).

« Cette arrestation, dans des conditions illégales, sans convocation ni mandat, viole de manière flagrante, les droits et libertés fondamentaux du citoyen ainsi que les dispositions du code de procédure pénal », fustige le parti.

L'Union des Forces Démocratiques de Guinée condamne avec véhémence une « pratique aux antipodes d'un État de droit ». Le parti dirigé par l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo soutient que les circonstances dans lesquelles l’arrestation de M. Baldé a été opérée confirme, malheureusement, « la volonté du CNRD de compromettre les conditions d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel en muselant les acteurs politiques et les militants pro-démocratie à travers l'instauration d'un climat de terreur et des entraves à la liberté d'expression ».

L'UFDG dit constater avec regret, que le CNRD entretient un comportement belliqueux et méprisant, à l'égard des déclarations faites par le quatuor des alliances et Coalitions des partis politiques les plus représentatifs du pays, dans le seul et unique objectif de faire perdurer la transition et confisquer le pouvoir.

L'Union des Forces Démocratiques de Guinée exige la libération immédiate et sans conditions de M. Cellou BALDÉ ainsi que la relaxe de tous les autres otages politiques.

« La Direction Nationale de l'UFDG invite une fois de plus les militants et sympathisants de l’UFDG, des partis alliés et tous les guinéens pro-démocraties à rester mobilisés et attendre les instructions face à ces manœuvres dictatoriales de la junte militaire », a appelé le parti, dans une déclaration parvenue à notre rédaction.

Oumar Bady Diallo

