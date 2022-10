Guinée : Des responsables de la "British Guild of Agricultural Journalists" reçus par le Directeur de Publication d’Africaguinee.com

CONAKRY-Cinq journalistes de la « British Guild of Agricultural Journalists », en séjour en Guinée, se sont entretenus ce samedi 15 octobre 2022 avec le Directeur de Publication de votre quotidien en ligne, dans les locaux d’« Africaguinee.com », sis à Kipé dans la commune de Ratoma. Ces confrères britanniques étaient conduits par Alpha Ousmane Ousmane Souaré, journaliste guinéen, qui promeut le journalisme agricole en Guinée.

La délégation était composée de M. ADRIAN BELL (chef de la délégation), stratège en communication agricole, spécialiste du marketing et écrivain, SIMON HALEY, conseiller en affaires rurales et gérant de deux sociétés de conseil différentes et qui opèrent principalement dans le Nord de l’Angleterre (SRH AGROBUSINESS & CARBON METRICS), JEAN PIERRE GARNIER, analyste indépendant de la viande et écrivain indépendant, PHILIP CASE, journaliste multimédia qui a plus de 20 ans d’expérience dans une série de journaux et de magazine régionaux et nationaux et travaillant en plein temps comme reporter en chef à FAFARMERS WEEKLY" et de MARTIN RICKATSON, journaliste agricole indépendant basé à l’Est de l’Angleterre et spécialiste des questions relatives aux cultures et à la mécanisation agricole ainsi qu’aux droits laitiers et autres questions agricoles générales.

Accompagnés d’autres confrères de la presse locale, ces journalistes ont été reçus par le directeur de publication d’Africaguinee.com. Avec eux, Boubacar 1 Diallo a échangé sur le travail de la rédaction notamment sur le traitement des informations de façon générale. Les visiteurs se sont surtout intéressés au domaine agricole, sur la façon dont le média traite les informations concernant ce secteur.

Le Directeur a indiqué à ses hôtes que la rédaction d’Africaguinee.com traite des sujets touchant l’actualité guinéenne à 75%. Et dans ce pourcentage, tous les domaines sont traités y compris l’agriculture. Parlant spécifiquement de ce secteur, Boubacar 1 Diallo fait remarquer que le média traite les informations de ce secteur sous divers angles : des focus sur des jeunes entrepreneurs agricoles modèles pour inciter d’autres à s’y orienter, des reportages, des enquêtes sur les difficultés que rencontrent les producteurs agricoles. Une façon d’attirer l’attention des autorités afin qu’elles prennent des dispositions.

Dans ses explications, il a indiqué par exemple que lors de la crise de la covid-19 où les agriculteurs avaient rencontré des difficultés pour l’écoulement de leurs productions, les reportages d’Africaguinee.com, ont alerté les autorités qui avaient pris des mesures pour atténuer les pertes des agriculteurs locaux.

M. Diallo n’a pas occulté d’autres difficultés que rencontrent les investisseurs agricoles, notamment les cas d’incendies criminels. Souvent explique-t-il à ses visiteurs, les médias locaux y compris Africaguinee relayent ces difficultés ainsi que ceux des fermiers avicoles.

Ces différentes explications ont permis à la délégation de M. ADRIAN BELL de mieux comprendre l’intelligente stratégie mise en place par Africaguinee.com dans le traitement des informations liées à l’agriculture.

Ses hôtes ont apprécié cette approche et ont laissé entendre que leur visite en Guinée pourrait favoriser l’ouverture de nouvelles opportunités entre la Royaume Uni et la Guinée. Ils ont fondé l’espoir que ce partage d’expériences va accroitre la collaboration entre journalistes britannique et guinéen. C’est sur cette note d’espoir et de satisfaction que les visiteurs ont pris congé de la rédaction d’Africaguinee.com.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28