Football : le Groupe Guicopres signe le plus gros contrat de sponsoring

CONAKRY-Le PDG (Président Directeur Général) du Groupe Guicopres SA, Kerfalla Camara « KPC » a signé ce vendredi 14 octobre 2022, un contrat de sponsoring d’une durée de quatre ans avec la Fédération Guinéenne de Football.

Le contrat de sponsoring porte sur les Equipes Nationales de Guinée, le Championnat Professionnel de Ligue 1 et la Coupe Nationale de Guinée. Durant la période contractuelle, le Groupe Guicopres SA va accompagner la féguifoot à hauteur de quinze milliards de francs guinéens (15.000.000.000 GNF) par an. Selon la Féguifoot, c’est le plus gros contrat de sponsoring dans le milieu du football en Guinée.

Pour Kerfalla CAMARA, ce partenariat entre son Groupe et la FEGUIFOOT apporte quelques outils et moyens supplémentaires pour faire face aux défis dont fait face le football guinéen. Ces défis sont entre autres le -développement des infrastructures, le soutien financier au football professionnel, et la professionnalisation des acteurs-, a précisé le PDG du Groupe GUICOPRES.

De son côté, madame Sy Mariama Satina DIALLO, a indiqué que cet accord a pour objet d’appuyer la Fédération Guinéenne de Football dans l’organisation des compétitions nationales et des rencontres internationales. La Fédération se réjouit de coopérer avec le numéro 1 dans le BTP en Guinée, a ajouté la Présidente Comité de Normalisation.

Elle espère que ce partenariat créera une sorte d’émulation permettant à plusieurs autres entreprises d’emboiter le pas au Groupe Guicoprès. Ce, afin que la Fédération Guinéenne de Football puisse disposer de moyens supplémentaires pour satisfaire aux nombreux besoins des acteurs du football en Guinée.

A suivre…

Africaguinee.com