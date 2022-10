Exclusif-La présidente du CONOR tranche : "Les clubs qui ne joueront pas le championnat..."

CONAKRY-Rien ne va empêcher le championnat de football professionnel à reprendre ses droits le 28 octobre prochain. En tout cas, malgré les menaces de boycott brandies ce samedi, 15 octobre 2022 par 18 clubs de ligue 1 et 2, la présidente du Comité de Normalisation (CONOR) est restée intraitable. Madame Sy Satina Diallo, interrogée ce soir par un journaliste d'Africaguinee.com, a précisé que les textes sont clairs. Explications.

« Nous faisons d'abord jouer la ligue 1 qui compte 14 clubs. Ils ont dit 6 ne jouent pas. 6 moins 14, ça fait 8. Donc c'est la majorité. Les textes existent. Ceux qui ne jouent pas seront rétrogradés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit mais c'est dans les textes. Le championnat sera joué. On ne va pas priver la Guinée, les joueurs de tourner le ballon, pour les humeurs des uns et des autres parce que la tête de Paul ou Pierre ne vous convient pas », a martelé madame Mariama Sy Satina Diallo qui dit ignorer les motifs réels de ceux qui ne veulent pas prendre part au championnat national.

« C’est le lendemain où on a réussi à obtenir ce que jamais une fédération n'a eu en Guinée, où il y a l'argent pour jouer, il y a des gens qui veulent appuyer, qu'on va dire qu'on ne joue pas. C'est triste. On ne peut pas empêcher les gens de jouer. Ils s'entraînent pour ça. Les gens veulent aller regarder le championnat. On ne peut pas les priver parce qu'on n'aime pas madame Sy ou celui qui a donné le chèque hier », a tranché la présidente du CONOR.

Pour le bonheur du football guinéen, Mariame Sy a tendu la main aux présidents des 18 clubs qui ont décidé de ne pas jouer.

« Je ne cesse pas de parler de l'union sacrée. Il faut qu'on s'entende. Si vous me suivez, je le dis à chaque fois parce que la désunion ne nous sert pas. On ne va passer du temps à faire des histoires pour des égos. Moi je n'ai aucun intérêt dans le football. Je n'ai pas de club et d'équipe. Je vais quitter la tête du CONOR dans quelques mois et m'en aller, mais je veux laisser la paix. Ce n'est pas pendant que je suis là qu'on dit on ne joue pas. Je ferai tout ce que je peux pour les ramener à la raison et qu'on puisse jouer », a lancé la présidente du CONOR.

A suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com