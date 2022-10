De sérieux ennuis pour Kassory : Le gendre et la fille de l’ex Premier ministre dans le viseur de la Crief…

CONAKRY-Incarcéré depuis sept mois à la maison centrale, l’ancien Premier ministre guinéen du dernier Gouvernement d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, a de nouveaux ennuis.

Et pour cause, certains de ses proches seraient désormais dans le collimateur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Dans le viseur du parquet de cette juridiction spéciale mise en place pour réprimer les crimes économiques, la fille et le gendre de Dr Ibrahima Kassory.

C’est du moins la nouvelle révélation faite par maître Ousmane Seye, un des avocats du président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel.

« La chambre de contrôle de l’instruction de la Crief a dit, tant qu'il n'y a pas de charges contre monsieur Kassory, tant que la fille de monsieur Kassory et son gendre ne sont pas inculpés, il faut maintenir monsieur Kassory en prison », a révélé maitre Seye.

L’ancien Premier ministre, écroué depuis le 06 avril 2022, est accusé de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux.

Les montants incriminés portent sur 46 millions de dollars dans le cadre de la gestion de l’ANIES (agence nationale d’inclusion économique et sociale) et plus de 80 milliards de francs guinéens sur la gestion de la Primature.

Ses avocats ont annoncé vendredi 14 octobre 2022 avoir saisi la Cour Suprême pour faire annuler l’arrêt de la Chambre de contrôle de l’instruction de la Crief, infirmant l’ordonnance de la chambre d’instruction éponyme.

Ce n’est pas tout. Ils comptent également saisir des juridictions internationales et la commission africaine des droits de l’homme.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com