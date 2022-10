Cellou a-t-il proposé des noms à Doumbouya ? La mise au point de Fodé Oussou Fofana…

CONAKRY-Le vice-président de l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) vient de faire une mise au point par rapport à l’audio attribué à Ousmane Gaoual Diallo qui prétend que Cellou Dalein Diallo aurait proposé des noms de « premiers ministrables » au colonel Mamadi Doumbouya.

Interrogé par Africaguinee.com, Dr Fodé Oussou Fofana, un des proches collaborateurs de l’ancien Premier ministre, a indiqué que dans cette affaire, c’est beaucoup plus le chef de l’Etat -dont les confidences ont été mises à la place publique par un de ses ministres-, qui est concerné.

« Ce dossier est beaucoup plus de la responsabilité du colonel Mamadi Doumbouya que de Cellou Dalein Diallo. Ce ne sont pas les confidences de Cellou qu’on a étalé à la place publique, mais celles du colonel Mamadi Doumbouya », a indiqué M. Fofana qui dément les allégations attribuées au Porte-parole du Gouvernement.

« Quand on est homme d’Etat, on doit se comporter comme tel au lieu de distiller des mensonges. C’est faux de dire que le Président Cellou échange régulièrement avec le colonel Doumbouya. Il est de sa responsabilité de tirer les conséquences. Même si c’était vrai, encore que ça ne l’est pas, quand on est homme d’Etat, on n’expose pas les secrets d’Etat dehors.

Cela va au-delà des émotions, de la rancœur que tu peux éprouver contre quelqu’un. On doit élever le niveau du débat parce que notre pays la Guinée, est dessus des considérations ethniques et régionalistes. Il faut qu’on bannisse ces considérations subjectives de dire Cellou a donné quatre noms en oubliant telle ethnie au détriment d’une autre », précise le vice-président l’UFDG.

Il invite les militant de l’UFDG à rester calme. « J’invite les militants au calme, à la sérénité. Je leur demande de ne pas commenter, de ne pas se sentir trahi sur quoi que ce soit. Ce n’est pas la peine de rentrer dans des débats de personnes. Le Président Cellou ne souhaite pas cela. Il n’a plus rien à prouver aux Guinéens, c’est connu de tous, Cellou est un homme de paix, c’est un homme humble, courtois qui ne pense pas faire du mal même à son pire ennemi.

C’est un homme d’Etat sur lequel on peut compter. Même ceux qui font ces audios en pensant le nuire, ils prouvent que Cellou est cette personne sur laquelle on peut compter pour rassembler les guinéens. Il faut que nous restions dans ce cadre-là pour préparer nos militants aux prochaines échéances électorales. C’est plus productif qu’autre chose. Donc, que le débat soit clos à ce niveau. Ce sont des confidences du Chef de l’Etat qu’on a mis dehors, qu’il règle ça lui-même », a-t-il dit.

