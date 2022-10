Avancement au grade : les agents conservateurs de la nature expriment leur reconnaissance au président de la transition

CONAKRY-Près d’une décennie d’attente après leur formation, les agents conservateurs de la nature ont eu droit à un avancement au grade à travers un décret en date du 13 octobre 2022, du président de la République pour les uns et par arrêté ministériel pour les autres.

Pour marquer cet évènement, une cérémonie solennelle de lecture et de publication des différents grades a été organisée ce vendredi 14 octobre 2022 dans l’enceinte du ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en présence de la ministre Louopou Lamah, ainsi qu’un grand nombre d’agents conservateurs de la nature.

Dans son allocution de circonstance, la ministre de l’Environnement et du Développement Durable a rappelé que la déforestation, la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité en Guinée, ont amené l'Administration Forestière à se doter en 2011, d'un Corps Paramilitaire des Conservateurs de la Nature, suivant décret D/2011/N°295/PRG/SGG, du 06 décembre 2011.

La mise en œuvre des dispositions de ce décret a permis d'assurer la formation commune de base de trois promotions de 2199 Cadres et Agents dont 219 femmes. Les cohortes de formation ont été réparties comme suit :

- En 2013, première promotion avec 1500 Cadres et Agents;

-En 2017, deuxième promotion avec 500 Cadres et Agents:

-En 2018, troisième promotion avec 199 Cadres et Agents.

« Au sortir de ces formations, conformément aux dispositions du décret susmentionné, les cadres et agents ainsi formés devaient être gradés et inscrits dans un processus d'avancement au grade. Malheureusement, seule la première promotion a été nommée aux grades mais sans avancement, tandis que les deux dernières promotions n'ont bénéficié d'aucune nomination ou avancement au grade. Ce, depuis 9 ans », a rappelé Mme Louopou Lamah.

C'est dans ce contexte que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable sous le leadership de Mme le ministre a procédé à une analyse systématique de la situation des conservateurs de la nature sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats de ces travaux ont été transmis au Ministère de la Défense Nationale pour appréciation de la haute autorité.

« La présente cérémonie qui nous réunit ce 14 octobre 2022 est l'aboutissement d'un processus de neuf (9) longues années d'attente. La date historique du 13 octobre 2022 a été marquée par la signature du décret et de l'Arrêté de nomination et d'avancement au grade. A ce jour, l'Administration Forestière de la République de Guinée compte : 09 Commandants, 08 capitaines, 52 lieutenants, 275 Sous-Lieutenants, 103 Adjudants-Chefs, 81 Adjudants et 1618 Sergents-chefs », a annoncé madame Louopou Lamah avant d’adresser ses vibrants hommages à l’endroit du chef de l’Etat, Colonel Mamadi DOUMBOUYA pour sa clairvoyance et son dévouement pour les fils et filles de la Guinée ainsi que pour l'accompagnement sans cesse des réformes engagées par son Ministère.

Le Directeur Général des Agents conservateurs de la nature, Commandant Alpha Ilyass Diallo, a pour sa part rappelé le dynamisme de la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, qui, depuis sa prise de fonction, a engagé plusieurs réformes parmi lesquelles : la redynamisation des différents secteurs liés à l'environnement.

A cela s'ajoute l'opérationnalisation effective des services techniques (DGCN, DNFF, OGPRF, OGUIB etc...), à travers de nouvelles assignations sur des objectifs de conservation des ressources naturelles, dont en tout état de cause, les résultats se font nettement ressentir sur le terrain.

« De nos jours, l'un des plus grands résultats, pour nous conservateurs, reste et demeure la concrétisation du processus d'avancement de grade du personnel relevant de chaque direction, et cela conformément aux textes réglementaires nous réagissant, en l'occurrence le statut particulier du corps des conservateurs de la nature. Aussi, l'article 28 aliéna 1 prône au-delà de tout, l'avancement à des échelons supérieurs de grade ou au grade immédiatement supérieur, comme mentionné ci-haut », a-t-il déclaré.

Il ajoute que cette initiative vient à point nommé, quand on sait que la dernière promotion et l'avancement de grade du personnel du corps des conservateurs datent de 2013. C'est donc un résultat très significatif et un grand progrès dans le cadre de la réforme prônée par tous.

« L'avancement de grade du personnel du corps, vient renforcer une fois encore notre engagement et dévouement au service de la nation. Je reste convaincu, sans réserve, que cette importante initiative encouragera d'avantage le personnel et produira, sans doute, un impact positif sur nos différentes activités. Je vous réitère particulièrement, mes vifs remerciements, car vous n'avez ménagé aucun effort pour assurer la réussite de cet objectif, tant attendu de tous », a lancé le Commandant Alpha Ilyass Diallo.

Par ailleurs, la ministre Louopou Lamah a réitéré son engagement à poursuivre les réformes engagées avec le concours de ses collaborateurs en vue de l'atteinte des objectifs de la refondation prônée par le CNRD et son Président.

