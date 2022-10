Kalémou Yansané : "Je n’ai jamais demandé un service à Ousmane Gaoual…"

CONAKRY-Un audio (explosif) attribué au ministre Porte-parole du Gouvernement, ancien directeur de la cellule de communication de l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée), est devenu viral sur les réseaux sociaux ce vendredi 14 octobre 2022.

Dans le fichier sonore qui circule, on entend Ousmane Gaoual Diallo, (dans une communication téléphonique) flétrir son exclusion au sein du parti. Il s’attaque à Cellou Dalein Diallo dans des termes durs et prétend que certains hauts dirigeants du parti UFDG lui ont demandé des faveurs afin que leurs proches soient nommés à des postes de responsabilités.

Toujours dans l'audio de 10 minutes attribué à M. Diallo, il a cité les noms de Kalémodou Yansané, Aliou Condé, Alain Touré. Le porte-parole du Gouvernement parle aussi de Fodé Oussou Fofana, qui selon lui, n’a aucun membre de sa famille au sein de l’UFDG (comme militant).

Visiblement lassé par les injures dont il se dit victime, l’ancien député uninominal de Gaoual prévient que désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent.

Interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com ce vendredi 14 octobre 2022, l’honorable Kalémodou Yansané a balayé d’un revers de la main les propos de Ousmane Gaoual. Extraits.

« Je n’ai jamais demandé un service à Ousmane Gaoual. Deuxièmement, mon épouse est à Conakry, elle est mieux placée pour vous confirmer ou infirmer ça. Si c’est Ousmane Gaoual qui a nommé ma femme comme chef de cabinet, la plus haute autorité qui a signé le décret va le confirmer.

Si c’est par favoritisme qu’elle est nommée, je vous garantis qu’elle va quitter là-bas. Les postes que nous demandons sont des postes de mérite.

Quand on est à un certain niveau : ministre, porte-parole du Gouvernement, on doit se garder de mentir. Ça n’honore pas le Gouvernement que vous représentez. Je ne lui ai jamais demandé une faveur pour la femme ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com