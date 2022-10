Doumbouya prévient ses détracteurs : "Bien que les réformes en cours dérangent certains…"

CONAKRY-Cible de nombreuses critiques en raison, en partie, de certaines réformes « controversées » qu’il a engagées, le président de la transition guinéenne reste inflexible.

Ce jeudi 13 octobre 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya, a réitéré son engagement à poursuivre les « réformes structurelles qui sont en train d’être menées dans l’intérêt supérieur de la Nation bien que cela dérange certains qui veulent à tout prix arrêter la dynamique du sursaut patriotique de la refondation en cours ».

Selon le porte-parole du Gouvernement, (citant le Chef de l’Etat), dans son compte rendu du Conseil des ministres, le colonel-président, a rassuré que la Guinée respectera tous ses engagements à la fois envers ses partenaires et avec ses investisseurs évoluant dans le domaine des mines.

II a cependant souligné que le respect du code minier et la protection des intérêts de la Guinée est une mission qu’il assigne à l’ensemble des membres du Gouvernement.

« Plus jamais la Guinée ne retombera dans les erreurs du passé », a martelé Mamadi Doumbouya.

Respect de l’indépendance de la Justice

Ousmane Gaoual Diallo précise que le Chef de l’Etat a réaffirmé sa « ferme et ardente volonté » à respecter et à faire respecter le sacro-saint principe de l’indépendance de la justice et sa farouche opposition à son instrumentalisation.

Pour ce faire, il a invité l’ensemble des membres du Gouvernement et particulièrement le ministre de la Justice à veiller scrupuleusement au respect de ces valeurs.

A suivre...

