Guinée : Le service Orange Money célèbre son 10e anniversaire...

Le service Orange Money lancé en 2012 en Guinée, célèbre cette année son 10e anniversaire. Durant cette période, Orange Money a réussi à se positionner comme un véritable accélérateur de l’inclusion financière et de la transformation digitale. Le service compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients inscrits, et est disponible dans plus de 60.000 points de vente répartis sur tout le territoire guinéen.

Un succès bâti sur l’accessibilité, la simplicité et la sécurité du service

Orange Money permet aux populations guinéennes d’accéder aux services financiers de manière instantanée, sécurisée et fiable via leurs téléphones mobiles partout en Guinée. Il est aujourd’hui plus qu’un simple porte-monnaie électronique, car en plus d’être une solution de paiement pour les particuliers et les entreprises, le service Orange Money permet de réaliser des transferts d’argent au niveau national et international.

Les utilisateurs peuvent faire des opérations depuis leurs comptes chez les banques partenaires, et pourront bientôt profiter des épargnes et du crédit en partenariat avec des institutions financières. Aussi, Orange Money est un accélérateur de la transformation digitale. Il accompagne l’Etat guinéen et les entreprises dans le cadre de la digitalisation et sécurisation des paiements.

Orange Money, un impact fort sur le quotidien des Guinéens et sur l’économie

Le service Orange Money est désormais bien plus que solution de transfert. Il accompagne aujourd’hui plus de 6000 partenaires qui utilisent les solutions de paiement marchand et de paiement en masse dont des entreprises privées, l’Etat, des ONG et institutions internationales.

L’impact d’Orange Money sur l’économie nationale se fait ressentir par son exemplarité dans le cadre de la collecte et du paiement des taxes liées à son activité. Cette année, Orange Finances Mobile Guinée a bénéficié d’un satisfécit de la part du Ministère du Budget, en qualité de deuxième meilleur contributeur fiscal en Guinée.

Pour contribuer d’avantage l’améliration du pouvoir d’achat des populations guinéennes dans un contexte d’augmentation des prix sur le marché, et surtout faciliter l’accès aux plus défavorisés à ces services financiers mobiles, Orange Money a procédé à une baisse significative des frais de retrait d’argent le 01 juin 2022, faisant ainsi du service le moins cher sur le marché.

Une volonté continue d’améliorer l’expérience client

Orange Finances Mobiles Guinée poursuit ses innovations en vue d’offrir à ses abonnés une expérience client incomparable. L’application Orange Money Afrique, disponible dans les stores, contribue à l’amélioration des usages par les abonnés, grâce à son interface sécurisée et conviviale. Le service Annulation de transactions permet aux clients de procéder eux-memes à l’annulation des erreurs de transfert. Ceci vient repondre à une attente de nos clients. Aussi, le service client Orange Money est disponible 7 jours sur 7, et accessible gratuitement au 8278.

Une ambition d’accélerer l’inclusion financière

Malgré les progrès réalisés, de nombreux défis restent à relever. Orange Finances Mobiles Guinée poursuivra sa mission d’apporter les services financiers mobiles à chaque guinéen et de réduire la circulation du cash. Pour se faire, les actions allant dans le sens de l’éducation financière des populations, du développement des services financiers de seconde génération et la digitalisation des entreprises seront accélérés et soutenus. Nous demeurons sans cesse à l’écoute de nos clients, de l’Etat et de l’ensemble de nos parties prenantes.

A propos d'Orange Finances Mobile Guinée

Orange Finances Mobiles Guinée est une filiale d’Orange Guinée existant depuis 2016. Elle commercialise un service intitulé Orange Money (lancé en 2012 par Orange Guinée), un portefeuille électronique accessible via sa carte SIM Orange. Orange Money est présent dans 18 filiales du groupe Orange, avec un total de 3 millions de clients inscrits en Guinée. Orange Finances Mobiles Guinée est la 2ème entité du groupe Orange à obtenir la certification GSMA. La certification GSMA Mobile Money est une initiative mondiale visant à offrir des services financiers plus sûrs, plus transparents et plus résilients à des millions d'utilisateurs d'argent mobile dans le monde.