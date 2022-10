Dialogue : L’équation se complique davantage pour Bernard Goumou…

CONAKRY-En prélude au lancement du dialogue inclusif, le Premier ministre Dr Bernard Goumou est annoncé dans les QG (quartiers généraux) des coalitions politiques. Le but de serait d’essayer de rapprocher les positions en vue de réunir (enfin) les différents protagonistes de la crise guinéenne autour de la table.

La démarche n’enchante pas tout le monde. En tout cas au sein du quatuor « ANAD-RPG-FNDC POLITIQUE-CORED », les acteurs ne voient pas la nécessité de cette tournée. Il se murmure d’ailleurs qu’ils ne sont pas prêts à recevoir le Premier ministre, tant que les préalables qu’ils ont posés ne sont pas respectés.

« Si c’est pour parler du cadre de dialogue, nous pensons que ce n’est pas la peine de venir nous rencontrer. Maintenant si c’est pour autre chose qu’il veuille nous rencontrer, il est le bienvenu (…) On ne recevra ni le Premier ministre, ni les facilitatrices pour ça. Bernard Goumou n’a qu’à diriger la délégation du Gouvernement autour de la table de négociation. Pour ça, il faut qu’ils arrêtent de nous faire perdre du temps et mettre le format pour qu’on avance. C’est-à-dire le CNRD-Gouvernement d’un côté, les forces vives de la nation de l’autre avec le G5 et le médiateur », a confié à Africaguinee.com un acteur du quatuor.

Selon le cadre défini par le Premier ministre, le dialogue réunira autour de la table, le CNRD et le Gouvernement, les coalitions de partis politiques; les Sages et les Chefs religieux, les Associations de jeunes et les Associations de femmes; et les Faitières des organisations de la société civile. Pour la bonne conduite du processus, le CNT, les Ambassadeurs de la CEDEAO et du G5 suivront les débats avec le statut d’observateurs, précise Dr Bernard Goumou.

Au sein des quatre coalitions contestatrices, on estime que ces gages donnés par le Premier ministre ne suffisent pas. Pour eux, M. Goumou est un acteur du cadre de dialogue. Certains se demandent d’ailleurs pourquoi le Premier ministre agit de manière unilatérale sur des questions qui, selon eux, doivent être discutées en vue de trouver un consensus.

« Il laisse tout pour agir de façon unilatérale alors qu’il n’a aucun moyen de faire assoir les acteurs et diriger le cadre de dialogue », fulmine une figure du quatuor qui rappelle que l’article 77 de la charte dit : « le chronogramme de la transition est élaboré de commun accord entre le CNRD, le Gouvernement et les forces vives ». Il n’y a pas d’ambiguïté possible, martèle notre interlocuteur qui précise que « c’est deux parties en face avec un médiateur consensuel ».

A suivre…

