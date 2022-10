Le CNT au concert des Nations : Dr Dansa brille à la 145ème Assemblée de l'UIP à Kigali

Les travaux de la 145ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) ont démarré ce mardi 11 octobre 2022 à Kigali, capitale du Rwanda. Durant cinq jours, les 1 200 délégués, dont une soixantaine de Présidents et Vice-présidents des parlements venus des quatre coins du monde vont échanger sur le thème : "égalité des genres et les parlements sensibles au genre en tant que moteurs du changement pour un monde plus résilient et pacifique".

Le Président du Conseil national de la transition à la tête d'une forte délégation de son institution, prend part aux travaux et s'illustre comme un véritable leader sur qui l'on peut compter. Parlant du thème central de cette rencontre, Dr. Dansa Kourouma a indiqué qu'il est temps pour les législateurs d'agir pour briser la chaîne de l'inégalité. Car, estime-t-il, il est question de renforcer l'arsenal juridique pour offrir des positions préférentielles aux femmes en vue d'influencer les décisions concernant la société pour plus d'égalité.

Par ailleurs, le Président du CNT a été très émerveillé par les prouesses du Rwanda dont le Parlement est composé majoritairement de femmes ( 61%). Il ambitionne que la Guinée suive le même chemin lors des prochaines législatures.

Cette 145ème Assemblée de l'UIP se tient dans un contexte de transition notamment au Mali et en Guinée. Une occasion pour Dr Dansa Kourouma et son homologue malien, le Colonel Malick Diaw, de nouer des relations encore plus solides avec des institutions internationales et leur expliquer les vrais enjeux que vivent ces deux pays frères. L'occasion a été mise à profit pour expliquer aux interlocuteurs, les réformes engagées par les autorités guinéennes et maliennes pour répondre aux aspirations légitimes de leurs populations.

Durant les travaux, il sera également question entre autres, de l'élection du Président et des Vice-présidents de la 145e Assemblée, de l'impulsion parlementaire en faveur du développement local et régional des pays à taux de migration internationale élevé et de la cessation de toutes les formes de traite des êtres humains et de violation des droits de l'Homme y compris celles commanditées par les Etats.

À rappeler que la délégation guinéenne est composée du Président du Conseil national de la transition Dr. Dansa Kourouma, du deuxième Vice-président du CNT Elh. Sény Facinet SYLLA, des conseillères nationales Fingui CAMARA, Vice-présidente de la Commission Constitution, Lois Organiques et Administration Publique, Aïssata CAMARA, Vice-présidente de la Commission Affaires Économiques et Développement Durable et quelques membres du Cabinet du Président du CNT.

La Cellule de Communication du CNT