L'annonce fracassante du colonel Thiégboro : "Après ce procès je quitterai l'armée..."

CONAKRY-C'est une annonce fracassante qu'a faite ce mercredi 12 octobre 2022, le colonel Moussa Thiégboro Camara à la barre.

Cet officier supérieur de l'armée a annoncé sa démission prochaine de la grande muette après le procès sur les évènements malheureux du 28 septembre 2009.

A l'en croire, l'occasion est opportune à travers le procès en cours pour laver son honneur. Et après le prononcé du verdict, le gendarme annonce qu'il quittera l'armée pour se consacrer à l'humanitaire.

« J'avais horreur d'entendre le 28 septembre. Durant les 13 ans, je sortais rarement de chez moi à l'occasion de ce jour historique. Quand cette date arrivait, je n'étais pas à l'aise. Depuis ce jour, j'ai été une seule fois à ce stade et c'était sur invitation de monsieur Antonio Souaré. Dieu nous a donnés l'occasion d'être devant ce Tribunal pour dire qui a fait quoi. Aujourd'hui j'ai un confort moral. Et, je ne regrette pas d'avoir sauvé ceux qui continuent à me féliciter...Après ce procès je vais quitter l'armée pour évoluer dans l'humanitaire », a annoncé le Colonel Moussa Tiégboro Camara qui est en train de répondre aux questions de la défense.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23