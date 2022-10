Julien Yombouno : « 15 995 fonctionnaires ont été radiés… »

CONAKRY- Le Ministre de la fonction publique et du travail a présenté le bilan annuel de sa gestion, ce mercredi 12 octobre 2022 lors d'une conférence de presse qu'il a organisé à cet effet.

A l’entame, Julien Yombouno a rappelé les articulations de la feuille de route assignée à son département par les autorités de la transition. Selon lui, celle-ci s’articule autour de la promotion de la bonne gouvernance, de l'éthique et du comportement vertueux, des réformes institutionnelles et administratives, la formation et le perfectionnement des Agents d'Etat, la réalisation des infrastructures du Ministère de la fonction publique et du travail.

Face aux journalistes, le ministre du travail et de la fonction publique a annoncé la radiation et la mise à la retraite de 24 515 fonctionnaires. M. Yombouno annonce que l’assainissement du fichier de la fonction publique va permettre de générer des fonds importants pour l'économie du pays. Revenant sur les objectifs que son département s’est fixé, le conférencier a cité :

L’assainissement du Fichier général de l'administration (système sécurisé de gestion des fonctionnaires que repose sur la gestion des carrières) ;

La mise en place d’un processus de recrutement juste et équitable des nouveaux agents, en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires ;

Le Développement d’un programme équitable et inclusif de stage et de promotion de temples pour les diplômés et chercheurs d'emploi ;

Le Renforcement de la Gouvernance des sociétés d'Etat et EPA ;

La Vulgarisation et l’application du Code de l'Agent public (LDL 2022/0026) ;

La Mise à jour du Code du travail et son application.

Les réformes engagées, selon le ministre Julien Yombouno, ont permis d’engranger de bons résultats. Parmi ces résultats, il a noté entre autres la promotion de la bonne Gouvernance, de l'éthique et du comportement vertueux, l'élaboration et l'actualisation des textes d'attributions de plusieurs organes consultatifs ou de gouvernance dont l'observatoire du Code d'Éthique Professionnelle des Agents Publics, la vulgarisation du Code de Conduite de l'Agent public et des formulaires de déclaration des conflits d'intérêt et de cadeaux dans les départements ministériels et institutions publiques, la moralisation de l'action publique, les Audits en finalisation dans tous les EPA relevant du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (CNSS, CNPS AGuiPE et INFP).

Ce n’est pas tout. La Formation a aussi été au cœur de l’action de Julien Yombouno. Dans ce cadre, 1683 cadres et agents publics dont 1392 cadres supérieurs, ont été formés dans les domaines de l'éthique, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration publique, en gestion des ressources humaines et sur les référentiels de gouvernance de l'administration publique en Guinée.

Le ministre Julien Yombouno a annoncé la radiation de 15 995 fonctionnaires et la mise à la retraite de 8 520 fonctionnaires pour cause de décès, d'abandon de poste, démissions, double mandatement et de décès en activité non déclarés par le passé.

"Nous avons procédé à la réduction de l'effectif des fonctionnaires payables de 117 199 à 101 204. Grâce à ça, nous allons faire une économie mensuelle moyenne de 31,990.000.000 GNF", a ajouté le ministre de la fonction publique et du travail.

Toujours dans le cadre de l'assainissement du fichier général de l'administration publique guinéenne, 2215 jumeaux nationaux ont été détectés. Tous sont âgés de 87 ans en 2022. Ces 2215 fonctionnaires continuent toujours de travailler à la fonction publique et perçoivent régulièrement leurs salaires, explique le ministre.

"L'âge le plus élevé pour aller à la retraite en Guinée c'est 70 ans. Maintenant si vous êtes nés le 1er janvier 1935, vous avez quel âge en 2022 ? 87 ans. Donc, il y a des gens de 87 ans qui travaillent à la Fonction publique. Ils sont au nombre de 2215. Ces agents sont des jumeaux nationaux. C’est un problème que nous avons trouvé que nous sommes en train de résoudre", a annoncé Julien Yombouno.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023