Foutah : Labé sous tension après l’assassinat de l'érudit "Oumar Zawiya"…

LABE- La ville de Labé est sous tension ce mercredi 12 octobre 2022, lendemain de l’assassinat de l’imam du quartier Daka 1, dans la commune urbaine. La victime, Elhadj Oumar Zawiya est aussi un maître coranique très respecté, dans cette ville sainte de la moyenne Guinée, en proie à une insécurité grandissante.

En protestation contre le meurtre du religieux, dans la soirée du 11 octobre 2022, des jeunes ont érigé des barricades dans certains endroits de la ville, notamment à Daka 1 et au niveau des grands axes routiers menant dans ce quartier. Ils réclament justice pour l'imam décédé dans des circonstances tragiques.

Jusqu’à cet après-midi, une foule considérable restait toujours massée au carrefour où l'attaque a eu lieu hier soir. On y voit trois grands brasiers fumant au niveau du carrefour.

Des jeunes mécontents ont aussi empêché la tenue des cours dans plusieurs établissements scolaires en jetant des pierres sur les toitures des écoles. La terreur a gagné les enfants, une situation qui a amené les encadreurs à les libérer.

Comme une traînée de poudre, la grogne a atteint d’autres écoles de la commune urbaine de Labé, poussant les responsables sous pression à interrompre les cours. Déjà le matin, boutiques et magasins étaient fermés sur l'axe où l'attaque s'est produite.

A midi, des jeunes surexcités ont érigé des barricades et brûlé des pneus au carrefour Bilaly avant de se diriger vers le marché central, obligeant les commerçants à fermer leurs commerces.

Sur la colline de Sassé, toujours au centre-ville, non loin du siège du Gouvernorat des échauffourées ont éclaté entre jeunes manifestants et forces de maintien de l'ordre. Il y a eu des échanges de tirs de gaz lacrymogènes et de jets de pierres. Comme pour dire que la ville de karamoko Alpha est sous tension ce mercredi.

Nous y reviendrons !

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com