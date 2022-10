Fonctionnaires à double casquette : "Nous allons les traquer…", prévient Julien Yombouno

CONAKRY- Le Ministre de la fonction publique et du travail a adressé un avertissement aux fonctionnaires guinéens qui ont « double mandature ».

Ces fonctionnaires qui perçoivent un salaire au niveau de la fonction publique et cumulativement qui continuent de travailler dans le privé seront traqués et traduits devant les tribunaux du pays à partir du 15 octobre 2022, a averti Julien Yombouno.

L'annonce a été faite ce mercredi 12 octobre 2022 par le ministre de la fonction publique et du travail lors d’une conférence de presse, axée sur le bilan de son département et les perspectives.

Julien Yombouno invite tous les fonctionnaires qui ont une double mandature de démissionner avant cette date. Faute de quoi, ils seront traqués et payeront tout argent qu'ils auront pris au compte de l'Etat.

"Les Guinéens ont la vie dure, nous avons dit que le 15 de ce mois (octobre 2022 ndlr) tous ceux-là qui sont en position de double mandature, qui n’auront pas démissionné de la fonction publique, ils nous trouveront sur leur chemin.

A partir du 15 octobre 2022, tout agent qui émarge à la fonction et qui n’y travaille pas, qui est couché tranquillement à la maison ou qui est dans le secteur privé, nous allons les traquer et ils payeront tous les montants qu’ils auront pris proportionnellement au nombre d’années, du mois et de jours qu’ils auront triché avec l’Etat Guinéen", a averti Julien Yombouno.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023