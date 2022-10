Thiegboro se fâche : "Je défie quiconque de prouver… "

CONAKRY-Le Colonel Moussa Tiégboro Camara qui comparait à la barre du tribunal criminel de Dixinn, s'est offusqué ce mardi 11 octobre 2022 du contenu d'un Procès-Verbal (PV) -brandi par la partie civile- dont la signature serait la sienne.

Si on s'en tient à ce PV, l'ex secrétaire général à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé aurait reconnu que le jour de la marche du 28 septembre 2009, des manifestants avaient été pris en otage par des services de gendarmerie et de police.

Ahuri par cette signature qui serait selon lui « préfabriquée », Moussa Tiégboro Camara a laissé éclater sa colère tout en lançant un défi à la partie civile qui l'a interrogé sur le contenu de ce procès-verbal.

« C'est très grave. Je n'ai jamais été appelé devant Gabriel qui est un ami. C'est une signature préfabriquée. Je n'ai jamais été à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie pour une quelconque audition. Je défie quiconque. Ça ressemble à ma signature, mais ce n'est pas la mienne. Si c'est à l'investigation judiciaire, ce n'est pas ma signature », a juré l'accusé.

Le procès des massacres du 28 septembre 2009 va se poursuivre demain mercredi, 12 octobre 2022. Pour cette audience, l'accusé Moussa Tiégboro Camara répondra aux questions de la défense. Ce, après s'être prêté durant deux jours aux questions du ministère public et de la partie civile.

Il faut rappeler que depuis le début de ce procès très suivi, seul Moussa Tiégboro Camara a comparu à la barre pour donner sa version des faits. Les autres accusés attendent impatiemment leur tour pour se prêter au même exercice.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

