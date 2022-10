Massacres de 2009 : Ces graves accusations de Thiegboro contre Toumba

CONAKRY- L'audition de l’ex secrétaire général à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé se poursuit au tribunal criminel de Dixinn où se tient depuis le 28 septembre dernier, le procès sur les exactions commises au stade de Conakry en 2009.

Il est accusé de « Meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ». Des charges qu'il rejette en bloc.

Pour sa défense, le colonel Moussa Thiegboro Camara se présente comme un sauveur et non un bourreau. Il affirme avoir exfiltré du stade les principaux leaders politiques présents et les a ensuite conduits dans une clinique pour les soigner.

« Si un Dalein mourrait ce jour au stade, tout le monde sait que la situation pourrait dégénérer à autre chose qu’on ne souhaite pas », a martelé l’accusé à la barre.

L’ancien Secrétaire d’Etat dit que dans cette opération de « sauvetage », il a lui-même été victime.

« J’ai reçu des coups, pourchassé jusqu’à la clinique Ambroise Paré…j’ai été braqué deux fois par armes, frappé, bousculé », a-t-il témoigné.

Pour lui, c’est l’arrivée de Toumba Diakité et ses hommes au stade qui a créé tout ce « chao ». Pire, raconte-t-il, l’ancien aide de camp de Dadis Camara, aurait menacé de faire exploser Ambroise Paré, si un des leaders étaient admis au sein de la clinique. Il soutient que Toumba tenait une grenade qu’il menaçait de faire sauter.

« Une fois même, il m’a agressé lorsqu’on accompagnait Dadis au ministère de la justice. On est parti à l’hôtel Camayenne où il m’a donné des coups de poings. A chaque fois qu’on se croisait, il y a des mots qu’il glissait avec des démonstrations », révèle-t-il.

A suivre…

