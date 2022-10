CRIEF : De nouveaux ennuis pour l’ex ministre Rémy Lamah…

CONAKRY- Les ennuis judiciaires de l'ancien Ministre de santé, le médecin général Rémy Lamah se multiplient. Alors que le procès qui l’oppose à la société SOGUIMAP SARL n’a pas encore livré son verdict à la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières), le voilà cité dans une autre affaire au sein de la même juridiction. Cette dernière concerne sa gestion.

Dès après l'ouverture de son procès ce mardi 11 octobre 2022, les avocats du général Rémy Lamah ont demandé à la Cour un renvoi pour une raison bien précise. Leur client est attendu devant la chambre de l'instruction de la CRIEF pour un autre dossier le concernant. Ce qu’a confirmé à Africaguinee.com une source proche de son dossier au sein de la CRIEF.

"Rémy Lamah est attendu aujourd'hui devant la chambre de l'instruction de la CRIEF pour sa gestion en tant que Ministre au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique", a-t-il confié.

Pour rappel, en ce qui concerne le procès en cours, le Général Rémy Lamah est accusé de "corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicité". Au cœur de ce bras de fer, une histoire d’importation des kits sanitaires pour la césarienne et autres accessoires.

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

