Bolloré Transport & Logistics en Guinée inaugure une école à Totala, 2 années après sa fermeture…

Le jeudi 06 octobre 2022, Bolloré Transport & Logistics en Guinée a procédé à l’inauguration d’une école primaire dans le district de Totala, sous-préfecture de Tokounou, Préfecture de Kankan. L’édifice est composé de deux salles de classe équipées de tables-bancs, d’un bureau du Directeur, d’une salle d’attente, d’un magasin et d’un bloc de latrine de trois cabines.

Entièrement financé par Bolloré Transport & Logistics Guinée à hauteur de 250 000 000 GNF (29 000€), ce nouvel établissement scolaire permettra aux enfants de ce district, ainsi qu’à ceux des villages environnants, de bénéficier d’un enseignement primaire dans les conditions optimales.

Pour rappel, la première école en dur construite en 1966 s’est effondrée en 1970, date à laquelle le district n’a plus connu d’école jusqu’en 1995 où une école en banco fût construite par la communauté et qui s’est écroulée depuis 2020, laissant de nouveau le village sans école.

« L’éduction est l’un des axes prioritaires de notre politique RSE. C’est donc un plaisir pour nous de financer ce projet qui va dans le sens de l’amélioration du système éducatif guinéen, car l’éducation est un point fondamental pour soutenir le développement d’un pays », a exprimé Fabjanko KOKAN, Directeur Régional Guinée-Sierra Leone et Libéria.

« Nous remercions le Groupe Bolloré pour cette magnifique école. Depuis deux ans, les enfants de cette localité étaient déscolarisés faute d’infrastructure. C’est donc une immense joie pour nous de les voir reprendre le chemin de l’école. En guise de reconnaissance, la communauté a décidé de donner à cette école le nom de monsieur Fabjanko KOKAN, directeur pays du Groupe Bolloré en Guinée, pour son implication personnelle à la réalisation de cette infrastructure », a déclaré Sékou KAMISSOKO, Maire de la Commune rurale de Tokounou.

La nouvelle école dénommée Fabjanko KOKAN de Totala enregistre déjà plus de 150 nouveaux élèves dont 38 filles. Le Groupe Bolloré en Guinée a également fait don de kits scolaires à tous les enfants inscrits cette année.

A noter que le Groupe Bolloré en Guinée est engagé dans plusieurs projets d’éduction en Guinée dont notamment la construction de l’école professionnelle des chemins de fer à Simbaya, la construction à Mamou d’une école pour Guinée Education Biotechnologie, l’octroi de bourses d’entretien aux étudiantes de l’ENAM, la construction des blocs de latrine pour la santé dans plusieurs écoles primaires, le fonctionnement du centre de formation des personnes en situation de handicap à Mamou etc.

À propos de Bolloré Transport & Logistics

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 35 000 collaborateurs dans 111 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout.

