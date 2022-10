UBA Guinée clôture en beauté sa semaine du service client...

La banque UBA Guinée, fidèle à sa politique de fidélisation de sa clientèle, a fêté du 4 au 7 octobre 2022, la semaine du service à la clientèle.

Célébrée chaque année durant la première semaine du mois d’octobre, la semaine du service à la clientèle est un évènement international qui vise à rappeler l’importance de l’engagement de l’entreprise à l’égard de la satisfaction client.

Chez UBA Guinée, plusieurs activités ont marqué cette célébration. D’un code vestimentaire spécial durant toute à la semaine à la distribution d’un petit déjeuner aux clients, la direction générale de la banque UBA a tenu à remercier sa clientèle en visitant chaque agence pour être en contact direct avec ses valeureux clients.

La Banque UBA n'oa donc pas manqué l’occasion de montrer son engagement à fournir la meilleure expérience à ses fidèles clients.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l’ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d’inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe.